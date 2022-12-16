Benzin sonrası bir zam da motorine! Akaryakıt fiyatları değişti



Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken benzin ve motorine indirim getiren düşüş sonrası fiyatlar yeniden yükseldi.

Benzin ve motorin fiyatları için beklentiler düşüş yönünde olsa da bu gece yarısından itibaren yeni bir zam haberi duyuruldu.



BENZİN FİYATLARINA ZAM GELDİ

Benzin fiyatlarına bu geceden geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruş zam geldi.



MOTORİNE DE ZAM BEKLENİYOR

Motorin fiyatlarında artış bekleniyor. 1.7 TL olacağı tahmin edilen zammın yarından itibaren geçerli olacağı düşünülüyor.

Henüz resmi açıklama yapılmadı.



PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,12 dolardan işlem görüyor.

Dün 83,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,70 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,70 azalarak 82,12 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,63 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, küresel merkez bankalarının daha fazla faiz artırımına gitme olasılığının talep endişelerini tetiklemesi etkili oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC), dün yılın son toplantısında politika faizini 50 baz puan artırarak 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltti.



GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (16 ARALIK 2022 CUMA)



İSTANBUL

Benzin fiyatı: 18,49 TL

Motorin fiyatı: 21,11 TL



ANKARA

Benzin fiyatı: 18,70 TL

Motorin fiyatı: 21,26 TL



İZMİR

Benzin fiyatı: 18,70 TL

Motorin fiyatı: 21,34 TL

