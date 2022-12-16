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Altın fiyatları için büyük tahmin: Bu rakam adım adım gelecek

Altın fiyatları için büyük tahmin: Bu rakam adım adım gelecek
ISPARTA
G.Tarihi: 16.12.2022 13:03
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Altın fiyatları için büyük tahmin: Bu rakam adım adım gelecek

Powell şahin tonlu açıklamasıyla altının arkasındaki 1.800 dolar takozunu yerinden oynatarak satış dalgası yarattı. Uzmanlar ise piyasa Fed’i iyice sindirdikten sonra altın 3 aşamalı şekilde 1.896 dolara kadar gidebileceğini düşünüyor.

Yön arayışını sürdüren ons altın yine dalgalı bir hafta geçiriyor. ABD’de enflasyon oranın beklentinin çok altında kalmasıyla 1.825 dolar kadar tırmanan altın, sonrasında Fed’in gelen faiz artışına devam açıklamasıyla 1.800 dolar takozu yerinden oynadı ve fiyatlar 1.780 barajının altına indi. Yakın dönemde baskının sürebileceği belirtiliyor. Sonrasında ise 3 aşamalı yükseliş beklentisi var.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, faiz oranlarının 50 baz puan artırıldığı toplantı sonrasındaki konuşmasındaki şahin tutumundan sonra altın satış dalgasına kapıldı. Fed beklentiler dahilinde 50 baz puanlık artışa giderek faiz artırımlarını nispeten yavaşlattı. Öte yandan karar metninde 2023 sonunda politika faizinin yüzde 5,1 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğine dair ifadeler yer aldı

Karar sonrası ons altında geri çekilme meydana geldi. Önce kritik 1.785 destek seviyesini aşağı doğru kıran altında 1.763 bir sonraki destek olarak izleniyor. Eğer bu seviyelerede altın yeni oyuncuları piyasaya çekmeyi başaramazsa bir sonraki hedef olarak 1.745 gösteriliyor. FXStreet uzmanları buradan sonra altındaki satışların 1.721 dolara kadar genişleyebileceği uyarısı yapıyor. Ancak ABD’de ekonominin zayıfladığında veri akışı olur ve Fed’in şahin tonunu bir tarafa bırakacağı inancı gelişirse o zaman yükseliş tarafında en önemli direnç 1.805 dolar olarak gösteriliyor.

1.790’dan alınan destekle 1.900 dolara yaklaşabilir
Credit Suisse, altında 200 günlük hareketli ortalamanın 1.790 seviyesine geldiğine dikkat çekerek, Finans kuruluşu şöyle diyor: “Altın, şu anda 1.790 dolarda görülen kritik 200 günlük hareketli ortalamaya yakın. Mevcut tabanla, 2022'deki düşüşün yüzde 50'lik düzeltmesi olan 1.843 dolara, ardından 1.877 dolara ve sonrasında 3’üncü durak olarak 1.896 dolara seviyesine göz dikecek.” Yükseliş bekleyen tarafta Investing.com analisti Barani Krishnan fiyatların yolunun 1.950 dolara kadar açık olduğunu savunuyor.

“Altın, portföy çeşitlendirmek için Bitcoin'den daha iyi”
 
Goldman Sachs, altın fiyatının reel talep ile yönlenmekte olduğuna işaret ederek, uzun vadede Bitcoin'den daha iyi performans göstereceğini öngördü. Altın fiyatının daha sıkı finansal şartlar tarafından etkilenmesinin daha az olası olduğunu belirten Goldman Sachs, bu durum özellikle altının spekülatif olmayan kullanımının geliştiği, Bitcoin'in hala spekülatif olarak kullanıldığı değerlendirildiğinde "altının faydalı bir portföy çeşitlendirici" olduğu anlamına geldiğini savundu. 

Bitcoin'in değerini gelecekte reel olarak kullanım imkanı düşünülerek belirlendiğini ve bu durumun Bitcoin'i değerli metallere göre daha oynak ve spekülatif bir varlık haline getirdiğini belirten Goldman Sachs, "Birkaç büyük oyuncunun iflas başvurusunda bulunmalarının yarattığı sistemsel endişe de Bitcoin'in aşağı yönlü oynaklığını güçlendirdi" dedi. 
Goldman Sachs ayrıca, "Altın yapısal şekilde yüksek makro oynaklıktan ve hisse senedi risklerinin çeşitlendirilmesi ihtiyacından fayda sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 1068 TL

Çeyrek altın: 1783 TL

Altın ons: 1784 dolar

Altın euro/kg: 60,799

14 ayar altın: 711 TL

18 ayar altın: 780 TL

22 ayar altın: 1047 TL
 
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