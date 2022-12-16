KOSGEB KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI 2022 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI YAYINLANMIŞ VE BAŞVURULAR ALINMAYA BAŞLANMIŞTIR. 3 ADET ÇAĞRI YAYINLANMIŞTIR.
Proje Başvuruları Tarih Aralığı: 13 Aralık 2022 – 11 Ocak 2023(23:59)
Projelerin Başlama Tarihi: 2023 Mart ayıdır.Proje süreleri: 8-12 ay,Destek oranı: % 85
1. ÇAĞRI - İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜNDE DİJİTALLEŞME SÜRECİNE KATKI SAĞLAYABİLECEK YERLİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRİCİSİ KOBİ’LERİN DESTEKLENMESİ
Amaç:Bu proje çağrısında; İmalat sanayi sektöründe milli imkânlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için; Yerli ve yetkin dijital teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek amacı güdülmektedir.
- Çağrı metninde sayılan sektörlerden KOBİ ölçeğindeki işletmeler başvuru yapabilecektir.
- Projeler dijitalleşme başlığında; Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı 2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti 3. İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri 4. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri 5. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri 6. İmalat Sanayinde Siber Güvenlik 7. İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri8. İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri konularında olacaktır.
|Geri Ödemesiz: 900.000 TLGeri Ödemeli : 1.100.000 TL>>Toplam: 2.000.000 TL destek
2. ÇAĞRI - İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİ’LERİNÜRETİM VE İLİŞKİLİ İŞ SÜREÇLERİNDE DİJİTAL TEKNOLOJİLERDEN YARARLANMA DÜZEYİNİN ARTTIRILMASI
Amaç: Bu proje çağrısında; İmalat sanayi sektöründe milli imkânlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için; İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmak amacı güdülmektedir.
- İmalat sanayi sektörlerindenKOBİ ölçeğindeki işletmeler başvuru yapabilecektir.
- Projeler dijitalleşme başlığında yukarıda sayılan 8 konuda olacaktır.
|Geri Ödemesiz: 400.000 TLGeri Ödemeli : 1.600.000 TL>>Toplam: 2.000.000 TL destek
3.ÇAĞRI - İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİ’LERİN REKABET GÜÇLERİNİN VE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI
Amaç: Bu proje çağrısında; İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekliişletmelerin modern teknolojiler ve iş modelleriyle çalışma kapasitelerinin geliştirilmesi, verimliliklerinin artırılması, ürün ve üretim süreçlerinin kalite standartlarına uygun hale getirilmesi ile imalat sanayi KOBİ’lerinin ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin arttırılması amacı güdülmektedir.
- İmalat sanayi sektörlerinden Küçük ve Orta ölçekteki işletmeler başvuru yapabilecektir.
|>>Toplam : 1.500.000 TL destek – (Personel Desteği: 200.000 TL’ye kadar geri ödemesiz)
(Makine-Teçhizat Desteği: 1.500.000 TL’ye kadar geri ödemeli)
|Erken Ödeme: (Destek Miktarının% 50’si-Teminat Mektubu karşılığı Projenin ilk 4 ayında ödenebilir)
Geri Ödemeli Desteklerde Geri Ödeme Şartları ve Takvimi:
-Başvuru için işletmeler KOSGEB’e kayıtlı ve 2020 ve 2021 yılları beyannameleri onaylı olmalıdır.
Başvuru ve Detay bilgi için: www.kosgeb.gov.tr Ayrıca KOSGEB Müdürlükleri ziyaret edilebilir.
Yurdun YILDIRIM
KOSGEB Isparta Müdürü
KOSGEB KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI
2022 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI
KOSGEB tarafından, 2019 yılından bu yana imalatçı KOBİ’lere yönelik olarak çıkılan “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” başlıklı çağrıların hem kapsamını genişletildi hem de destek üst limitlerini artırıldı. 13 Aralık tarihinde 2022 Yılı için 3 adet çağrı açıklandı. Başvurular 11 Ocak 2023 tarihine kadar sürecek.
Yeni çağrılarda, dijitalleşme başlığının yanına rekabetçilik ve verimlilik modülü de eklendi. Daha önce işletme başına 1 milyon lira olan destek üst limiti, dijitalleşme için 2 milyona çıkartıldı. Yeni ilave edilen rekabetçilik ve verimlilik başlığı için de destek üst limiti 1 buçuk milyon lira oldu.
Çağrılar kapsamında sağlanan geri ödemesiz destekler personel giderlerini, geri ödemeli destekler ise makine,teçhizat, yazılım ve hizmet alımı giderlerini kapsıyor. Şartları sağlayan KOBİ’ler, 11 Ocak 2023’e kadar açık olan çağrılara www.kosgeb.gov.tr adresinden başvurabilecek.
DESTEK PROGRAMI YENİDEN KURGULANDI
İmalatçı KOBİ’lerin dijital dönüşümlerini sağlamayı odağına alan KOSGEB, işletmelerin rekabetçiliğinin ve verimliliğinin arttırılmasına da önem veriyor. Bu bağlamda KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı yeniden kurgulandı.
İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME HALA ÖNEM ARZ EDİYOR
Çağrıların ilk ikisi; akıllı dijital teknolojileri yerli imkânlarla geliştiren veya bu teknolojileri üretim süreçlerine dâhil eden imalatçı KOBİ’lere yönelik olarak tasarlandı. Bu başlıkta imalat sanayinde; Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi, Nesnelerin İnterneti, Endüstriyel Robot Teknolojileri ve Akıllı Sensör Teknolojilerialanlarında KOBİ’lerin projeleri yapılacak puanlamalara ve bütçe imkanlarına göre desteklenecek.
DESTEK ÜST LİMİTİ 2 MİLYON LİRA OLDU
Dijitalleşme başlığı altında; Yapay Zekâya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri, Siber Güvenlik, Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri, Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri alanlarındaki projelere de destek verilecek. Teknoloji geliştiren KOBİ’lere, 900 bini geri ödemesiz, 1 milyon 100 bini geri ödemeli toplam 2 milyon liraya kadar destek verilebilecek. Dijital teknolojileri üretim süreçlerine dâhil eden imalatçı KOBİ’ler de 400 bini geri ödemesiz, 1 milyon 600 bini geri ödemeli destekten toplam 2 milyon liraya kadar yararlanabilecek.
YENİ BAŞLIK: REKABETÇİLİK VE VERİMLİLİK
2022 Yılı Proje Çağrılarının 3. başlığında imalatçı KOBİ’lerin rekabetçiliklerinin ve verimliliklerinin arttırılması hedeflendi. Çağrı kapsamında makine-teçhizat, hizmet ve personel alımları desteklenecek. Mikro işletmelerin kapsamdaolmadığı bu çağrıda; İmalatçı,KÜÇÜK ve ORTA Ölçekliişletmelerin başvurabilecekleri bu çağrıda, personel, yazılım ve hizmet alımları giderleri de destek kapsamında olacak.İşletmeler, toplamda 1 buçuk milyon TL'ye kadar destekten faydalanabilecek.
KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve 2020 ve 2021 yılı KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, www.kosgeb.gov.tr internet adresi üzerinden yeni KOBİGEL çağrılarına proje başvurusu yapabilecektir. Proje Çağrıları, 11 Ocak 2023 saat 23:59’a kadar açık kalacak. Başvurular, değerlendirme süreçleri sonrası Mart 2023’te sonuçlandırılacaktır.
Yurdun YILDIRIM
KOSGEB Isparta İl Müdürü