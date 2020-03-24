Benzin fiyatlarına bir indirim daha geldi

Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzin fiyatlarında da gerileme devam ediyor. Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş indirim geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara ve İzmir'de ortalama 5,32 liradan satılan benzinin litre fiyatı, 5,10 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da ise 5,23 liradan 5,01 liraya inecek.



OPEC toplantısından üretim kısıtlamasına yönelik karar çıkmamasının ardından tarihi düşüşler yaşayan petrol fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın petrol fiyatlarına ortak bir yol bulunarak müdahale edilebileceğini açıklamasıyla geçen hafta yükselişe geçmişti.



TRUMP SÖZÜNÜ TUTMADI

Ancak Trump'ın bu sözünün ardından beklenen adım atılmayınca yükselişte olan petrol fiyatları dün yeniden düşüşe geçerek 26 dolar seviyelerine geriledi.

Petrol fiyatlarında ardı ardına yaşanan düşüşler iç piyasada akaryakıt ürünlerine indirim olarak da yansımaya devam ediyor.



22 KURUŞ DAHA İNDİ

İki hafta içerisinde peş peşe 4 büyük indirim alan benzin fiyatları petrol piyasasındaki son gelişmelerle 5'inci indirimini bu gece yarısı alacak. Benzin fiyatlarındaki son indirimin 22 kuruş olarak gerçekleşti.



3 İLDE 5 LİRANIN ALTINDA

İndirim ardından İstanbul'da kimi akaryakıt firmalarında 5 lira 17 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı da yaklaşık 26 sonra 4 lira 95 kuruş seviyesine kadar gerilemiş olacak.



İNDİRİM SATIŞ REKORU GETİRDİ

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de bu tarihte 70 milyon 9 bin 355 litre motorin ve 10 milyon 897 bin 598 litre benzin satışı gerçekleşti.

Bu rakamlar, Türkiye'de bir günde satılan en yüksek akaryakıt miktarı olarak kayıtlara geçti. Aynı şekilde, 12 Mart'ta da 65 milyon 30 bin 404 litre motorin ve 8 milyon 852 bin 958 litre benzin satıldı.



