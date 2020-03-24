ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BÜLTENİ

“Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 2 Yıl, 9 Ay, 10 Gün hapis cezası ile aranan N. T.

“Büyük Veya Küçükbaş Havyan Hakkında Hırsızlık” ve “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçlarından toplamda 3 Yıl, 4 Ay hapis cezası ile aranan S. K.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 16.03.2020 ile 23.03.2020 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;Aralarında;İsimli şahısların da bulunduğu, toplamda 35 (otuz beş) aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.