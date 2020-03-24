Bakan Koca'dan son dakika koronavirüs aşısı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü, Covid-19'a karşı aşı geliştirilmesi için harekete geçti. Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz. Maliye Bakanlığımız fon oluşturmaya hazır." ifadelerini kullandı.



CORONA VİRÜS İLE MÜCADELE MERKEZİ KURULDU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla koronavirüs salgını ile mücadeleye ilişkin, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde, TSK'de alınan tedbirlerin uygulanma seviyelerinin izlendiği, olası vakalara karşı alınacak önlemler ve tıbbi planlamalar ile muhtemel hal tarzları geliştirildiği, bu süreçlerin yönetildiği bir Koronavirüs ile Mücadele Merkezi (COMMER) oluşturuldu.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı sağlık personelinin de görev aldığı merkezde incelemelerde bulunan Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet ve ordu komutanları ile telekonferans yöntemiyle görüşerek, alınan tedbirlerin uygulanmasındaki son duruma ve diğer faaliyetlere ilişkin bilgi alarak, talimatlar verdi.

