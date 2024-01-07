Bir Yöneticinin Projeleri Yarım Kalmamalı!

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, duayen gazeteci Hasan Özbek'i makamında ağırlayarak 5 yıllık çalışma performansı hakkında bilgi verdi. Başkan GÖK, Isparta'nın turizm merkezi Eğirdir İlçesi'nde birçok projeyi tamamlamış ve temeli atılmış ancak yarım kalmış projeleri de ileride tamamlayacaklarını belirtti. İşte Başkan GÖK'ün 5 yılda gerçekleştirdiği bazı önemli projeler:

Kale Meydanında 32 İşyeri: Toplam maliyeti 45 milyon TL olan proje ile Kale Meydanı'nda 32 işyeri tamamlandı. Türkiye'nin En Eski Kemik Hastanesi: Eğirdir'e kazandırılan proje ile Türkiye'nin en eski kemik hastanesi tamamlandı. Doğalgaz Çalışmaları: Altınkum ve İstasyon Mahalleleri'ne verilen doğalgaz çalışmaları tamamlandı, Yazla Mahallesi'nin doğalgaz çalışmaları ise devam edecek. Pınar Pazarı Sağlık Merkezi: Yeni sağlık merkezi Pınar Pazarı'nda hizmete açıldı. Yaklaşık 50 km Asfalt Yol: Eğirdir'e yaklaşık 50 km asfalt yol yapıldı. Menderes Mahallesi Afet Önleme Projesi: Afet önleme projesi Menderes Mahallesi'nde tamamlandı. 142 Konutluk TOKİ: 142 konutluk TOKİ projesi tamamlandı ve vatandaşlara teslim edildi. 65 bin m2 Parke Taşı: Mahallelerde 65 bin m2 parke taşı döşendi. Soğuk Hava Deposu Güneş Enerjisi Projesi: Güneş enerjisi projesi ile Soğuk Hava Deposu için hazırlıklar yapıldı. Millet Bahçesi Projesi: Millet Bahçesi projesi hazırlandı ve 2024'te ihaleye çıkacak. Kale Restorasyon Projesi: Kale restorasyon projesi hazırlandı ve 2024'te ihaleye çıkacak. Seyfullah Dede Mevlevihanesi Projesi: Mevlevihane projesi hazırlandı ve 2024'te ihaleye çıkacak. Karavan Park Projesi: Hazırlanan Karavan Park projesi ihale aşamasında ve maliyeti 15 milyon TL. Karatepe Yamaç Paraşütü Tesisleri: Turizmde patlama yapacak olan tesis projesi ihale aşamasında. Güneş Enerjisi ile Çalışan Elektrikli Tekne: İlçeye gelen misafirler için güneş enerjisi ile çalışan bir elektrikli tekne hizmete alındı. 300 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı: İhalesi tamamlanan öğrenci yurdu inşaatı yakın zamanda başlayacak. Cenaze İşlemleri Hizmetleri: Cenaze işlemleri için taziye çadırı ve 2 bayan gassal hizmete başladı. Eğirdir Limanı Yenilendi: Eğirdir Limanı komple yenilendi ve liman yürüyüş yolu hizmete açıldı.

Başkan GÖK, Isparta'nın can damarı olan Eğirdir Gölü'nün tasarruflu kullanılması için vatandaşlardan destek istedi ve göldeki su seviyesinin düşmesi nedeniyle DSİ'nin Baklan Deresi'nin suyunu getirme çalışmalarının başladığını belirtti.