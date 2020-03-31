Eğirdir Belediyesi Bülteni

Sevgili halkım, saygıdeğer hemşehrilerim birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerin içinden geçiyoruz. Bütün dünyayı etkisi altına alan yaygın ölümlere sebebiyet veren Kovit19 virüs salgınının tahribatını en hafife indirmek için devletimiz salgının yaşandığı ilk günden bugüne kadar topyekün tüm kurum ve kuruluşları ile tedbirler almış,bunlara ek olarak her yenigün de ilave tedbirler almaktadır. Bu olağanüstü günlerde bizlere de görevler düşmektedir. Eğirdir Belediyesi olarak ortak kullanım alanımız olan sokakların,caddelerin sterilizasyonunu düzenli olarak yapıyor,oluşturduğumuz ekiplerle halkımızın ihtiyaçlarını evlerine ulaştırıyoruz. Bu hassas günler de her türlü konu da yardım dilekleriniz için belediyemizi arayabilirsiniz. Bizim,belediyemizin varlık sebebi sizlersiniz. "İnsanı yaşatki devlet yaşasın" düsturu, ilkesi ile sizlerle birlikte hareket edersek aşamayacağımız güçlük,üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yoktur. Bu salgın hastalık illetinden biran önce kurtulup güzel günlere biran önce ulaşabilmemiz için.Hepimizin geleceği için sadece 65 yaş üstü değil tüm halkımızın alınan tedbirlere ilişkin gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz.