

BBP İl Başkanı Duru: "Şükrü Başkanımızla Biriz, Beraberiz"

Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Nafi Duru ve yönetim kurulu üyeleri, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Aykut, Alperen Ocakları Başkanı Osman Ünlü ve Kadın Kolları Başkanı Fatma Özlem Toptaş, Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan BBP İl Başkanı Nafi Duru, Başkan Başdeğirmen'in hizmetlerinden memnuniyetlerini dile getirerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Duru, “Şükrü başkanımızdan çok memnunuz. Allah razı olsun, kendisi bugüne kadar tüm taleplerimizi yerine getiriyor. Biriz, beraberiz, yolumuz aynıdır. İnşallah hayırlısı olur, olmasını da diliyorum. Allah’ın izniyle güzel olacak diye düşünüyorum” dedi. BBP İl Başkan Yardımcısı Hamza Börekçi, Başkan Başdeğirmen’in tekrar aday gösterilmesinden dolayı hayırlı olsun dileklerini iletti. Börekçi, “Sayın başkanım Allah yüzünüzü bir daha güldürsün, gönlümüzdeki yere geldiniz. Önce ITKM’yi mezbelelikten, tabiri caizse cennet gibi bir yere getirdiniz. Andık Deresini çok güzel yaptınız. Orayı da cennet bahçesine çevirdiniz. Arkasından şehrimize güzel hizmetleriniz oldu. Onları da Ispartalılar göz ardı etmiyor. İnşallah tekrar başarılı olacağız. Kim Isparta’ya bir çivi çakarsa yanındayız. Allah yolunuzu açık etsin. Arkadaşlarımızla sizinle birlikteyiz. Yakaören’in de selamını getirdim. Doğalgaz çok iyi oldu” ifadelerinde bulundu.

Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 31 Mart’taki yerel seçimlerde şehre yeniden hizmet etmek için mücadele edeceklerini belirtti. Başdeğirmen, yaptıkları hizmetlerin toplum tarafından olumlu bir şekilde karşılandığını ve kabul gördüğünü vurgulayarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Başkan Başdeğirmen, “Sizlerle beraberiz, seçimlerde de başarılı olup, birlik ve beraberlik içerisinde hizmete devam edeceğiz inşallah” dedi.