BAŞKAN TEKELİ: "300 BİN TON ELMA DEPOLARDA BEKLİYOR"

Isparta İyi Parti İl Başkanı Dr. İbrahim Tekeli, şehirdeki soğuk hava depolarında 300 bin ton elmanın ihracat kapılarının açılmasını beklediğini açıkladı. Başkan Tekeli, elma ihracatına yönelik pazarlama planının eksikliği, milletvekillerinin isteksizliği ve çalışmamalarıyla uluslararası pazarlara yönelik yetersiz çabayı eleştirdi. Isparta'nın tarımsal üretimde lider olduğunu vurgulayan Tekeli, üreticilerin mağdur edilmemesi için yetkililere çağrıda bulundu. Atmosfer kontrollü soğuk hava depolarının yarısından fazlasının elma ile dolu olduğunu belirten Tekeli, çözüm odaklı çalışmaların yapılmasını istedi. Mısır pazarının gündemde olduğunu ancak neden daha önce bir çalışma yapılmadığını soran Tekeli, Isparta milletvekillerini göreve davet etti. Elma ihracatının Serbest Ticaret Anlaşması kapsamına alınması talebinde bulundu ve üreticilerin emeklerinin heba olmaması için çaba harcanmasını istedi.