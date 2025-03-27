Isparta’da "Change Oto" Operasyonu: 30 Araca El Konuldu, 2 Kişi Tutuklandı

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "Change Oto" projeli dosya kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda büyük bir dolandırıcılık şebekesini ortaya çıkardı.

06.02.2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası tamir edilemeyecek derecede hasar gören araçların yerine, gümrük kaçağı ve hacizli-yakalamalı araçların şasi ve motor numaralarının değiştirilerek satıldığı tespit edildi. Araçların, Isparta’da bulunan oto galericiler aracılığıyla iyi niyetli üçüncü şahıslara satıldığı belirlendi.

Asayiş ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu toplam değeri 14 milyon TL olan 30 "Change" araca el konuldu. 14.03.2025 tarihinde Isparta merkezli düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli 18.03.2025 günü Isparta Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Mahkeme sürecinde:

7 kişi serbest bırakıldı,

1 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı,

hükümleri uygulandı, 2 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yetkililer, benzer dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı.