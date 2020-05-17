BAYRAM ALIŞVERİŞİ İÇİN ADRES ÖNDER AVM! ''BUNDAN UCUZU YOK!''

Bundan Ucuzu Yok!

TELEFON SİPARİŞİ İLE ÖNDER AVM EVLERE GELİYOR

0 246 218 35 08

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0 544 474 00 00

ÖNDER ŞEKERLEME AVM ŞUBE ADRESLERİ



































































































Isparta'da tüm gıda ihtiyaçlarınız için Önder Şekerleme AVM, 6 şubesi ile hizmet veriyor. Önder AVM'de bayramlık şeker, kadayıf, tepsi baklava, güllaç gibi tatlı çeşitlerini bulabilabileceğiniz reyonlar açıldı. Ekonomik fiyatlarıyla ve kaliteli gıda ürünleriyle Önder AVMsloganıyla tüm vatandaşlarımızı şubelerine davet ediyor.Koronavirüs salgını sürecinde, hem çalışan hem de halk sağlığı açısından birçok önlem alan Önder AVM Şublerinde gıdadan temizlik ürünlerine,bakliyata kadar her türlü siparişleriniz sokağa çıkma yasağı sürecinde araçlarla kapınıza kadar getiriliyor.ve üzeri siparişleriniz için hemen arayabilir yada mobil telefondan whatsapp ile mesaj yazabilirsiniz. Size en yakın Önder Şekerleme AVM Şubesinden siparişleriniz hemen yola çıkacak...!Fevzi Paşa İlköğretim Okulu arkasıKaraağaç Mahallesi 115. Cadde Meydanlık Cami ÜstüKurtuluş mahallesi 1191 sokak no:17 (Kesikbaş Mevkii)Cuma Pazarı KavşağıBatıkent (Gökkubbe üstü)Halıkent mahallesi ( Kültür Koleji karşısı)