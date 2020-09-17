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Bayanlar Müjde! Isparta'da Ahmet Akın Bayan Kuaförü'nden Keratin Saç Bakımı Kampanyası

Isparta'da saç bakımı kampanyası başladı... Daha canlı, parlak ve güçlü saçlar için Keratin bakımı Ahmet Akın Bayan Kuaförü'nde

Bayanlar Müjde! Isparta'da Ahmet Akın Bayan Kuaförü'nden Keratin Saç Bakımı Kampanyası
ISPARTA
G.Tarihi: 17.09.2020 08:16
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Isparta Düğün Salonları
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KERATİN SAÇ BAKIMINDA DEV KAMPANYA!
Saçlarınız yeteri kadar göz alıcı parlaklıkta görünmüyor mu?
Zamanla yıpranan saçların onarılması ve parlaklığını geri kazanması için keratin bakım uygulamalarının yapılması gerekir.
Isparta'da Ahmet Akın Bayan Kuaförü, keratin bakım uygulamalarında özel bir kampanya başlattı. Çevrenize ışık saçın! Sağlıklı, ipek gibi ve güçlü saçlara sahip olun! 
Eğer saçlarınız inceyse, birbirine dolanıyorsa ve matlaşmışsa Ahmet Akın Bayan Kuaförü , keratin bakımı yapılmasını tavsiye ediyor.

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Keratin bakımı boyalı saçlar için de etkili bir bakım önerisidir. Keratin bakım boyanın saça verdiği renk pigmentleriyle karışarak saçların daha canlı ve parlak renklere sahip olmasını sağlar. Dolayısıyla doğallığını yitirmemiş, yumuşak ve parlak saçlara sahip olmak isteyen tüm bayanları keratin bakım için Ahmet Akın Bayan Kuaförü'ne davet ediyoruz

Güzel ve parlak saçların sırrı saç tellerinde olan keratin proteini ile doğrudan ilişkilidir. Keratin saçların nem dengesinin sağlanması için çok önemli bir kaynaktır. Bu yüzden saçların yıpranmasına karşı önlem almak, daha hızlı uzamasını, pürüzsüz ve yumuşak bir görünüme sahip olmasını sağlamak için düzenli olarak keratin bakım uygulamalarının yapılması gerekir. Saçlardaki keratin miktarının azalması saç esnekliğinin kaybedilmesine ve kırılmalara neden olur. Keratin bakım uygulamaları sonucunda saçların ihtiyacı olan keratin geri yüklenir ve saç uçlarındaki kırılmalar da büyük oranda önlenmiş olur.  Keratin proteini saç üzerinde uzun süreli bir etki sağlayarak yıpranmış, yanmış ve kırık saçların yeniden ipeksi görünüme kavuşmasına yardımcı olur. 

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Keratin bakımı uygulamasının yapılması elektriklenen, kabarık saçların daha kolay şekil almasını sağlar. Düzenli bir şekilde uygulanan keratin bakımı saçları parlak ve sağlıklı görünüme kavuşturur. Kıvırcık saçlara sahip olanlar keratin uygulaması yaptırarak hem arzu edilen zamanlarda saçlarını yıpratmadan düz ve ışıldayan saçlara sahip olabilir hem de doğal buklelerinin daha belirgin olmasını sağlayabilir. Sağlığına kavuşmuş saçlar çok kolay bir şekilde stilize edilebilir, zevke ve moda trendlerine göre çeşitli saç modelleri rahatlıkla yapılabilir. Keratin bakım uygulamaları saçların daha güçlü olmasına ve saç kurutma makinesinin etkilerini azaltmaya da yardımcı olur. Saçlara yapılan keratin desteği saçı koruyucu bir katman gibi sardığı için saç dökülmelerinde azalma sağlar; saçların sağlıklı, hacimli ve şekilli görünmesine yardımcı olur. 

Adres: İstasyon caddesi Sezginler Apt. No:49 ISPARTA
Rezervasyon Telefon Numaraları:0246 210 20 29 - 0545 490 83 83 

KERATİN SAÇ BAKIMI ÖNCESİ VE SONRASI
 
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