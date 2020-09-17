ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BÜLTENİ

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Keçiborlu ilçe merkezinde ikamet eden A.Ü. (84) isimli şahsın izinsiz olarak tarihi eser bulundurduğu bilgisi elde edilmiştir.16.09.2020 tarihinde şüpheli şahsın adresinde yapılan arama sonucu:ele geçirilmiş olup, şüpheli hakkında adli işlem başlatılarak, ele geçirilen tarihi eser Isparta Müze Müdürlüğüne teslim edilmiştir.Isparta İl Jandarma Komutanlığı, ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini korumaya yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.