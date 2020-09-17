Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Keçiborlu ilçe merkezinde ikamet eden A.Ü. (84) isimli şahsın izinsiz olarak tarihi eser bulundurduğu bilgisi elde edilmiştir.
16.09.2020 tarihinde şüpheli şahsın adresinde yapılan arama sonucu: M.S. 2'nci Yüzyyıl Roma Dönemine ait 1800 yıllık kitabe (85x65 cm ebatlarında) ele geçirilmiş olup, şüpheli hakkında adli işlem başlatılarak, ele geçirilen tarihi eser Isparta Müze Müdürlüğüne teslim edilmiştir.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı, ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini korumaya yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.