Sav Gazi Gürelli İlkokulu’na Ziyaret

İl Millî Eğitim Müdürümüz Ömer Yılmaz, Sav Belediye Başkanı Şakir İPEKÇİ ve hayırsever velimiz Aynur Köse ile birlikte Sav Gazi Gürelli İlkokulunu ziyaret etti. Isparta Millî Eğitim Müdürlüğü, Sav Belediyesi, hayırseverimiz ve gönüllü velilerin katkısıyla tamamen yenilenen Sav Gazi Gürelli İlkokulunun tüm önlemleri alarak 2020-2021 eğitim öğretim yılına hazır halde öğrencileri beklediğini belirten Millî Eğitim Müdürümüz Ömer Yılmaz, emeği geçenlere teşekkürlerini ifade etti.