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Başvurular e-devlet'ten yapılacak

Başvurular e-devlet'ten yapılacak
ISPARTA
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Başvurular e-devlet'ten yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 5 milyar liralık esnaf destek paketinin ayrıntıları netleşiyor. İlk defa esnafa doğrudan sağlanacak destek için başvuruların nasıl yapılacağı belli oldu. İşte detaylar...

 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 5 milyar liralık esnaf destek paketinin ayrıntıları netleşiyor. KDV indirimi, stopaj avantajı, kira ve hibe desteği ile milyonlarca esnafa ilk defa doğrudan destek sağlanıyor.
 
Ticaret Bakanlığı Esnaf Genel Müdürlüğü, desteklerin ne zaman ödeneceği ve kimlerin nasıl yararlanacağı konusunda kapsamlı bir çalışma yapıyor.
Birinci adımda, taksi, dolmuş, servis işletmecisi, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimlerin yararlanacağı desteğe ilişkin tebliğ yürürlüğe girecek.
 
Bu hafta başvuruların toplanması ve ödeme takviminin açıklanması bekleniyor. Destek ödemelerinin yeni yıla girerken yapılacağı belirtiliyor.

E-DEVLET'TEN BAŞVURU 
İşyeri kira olan büyükşehirlerdeki esnafa 750, küçük şehirlerdeki esnafa 500 lira kira yardımı yapılacak.
Bugün itibarıyla 30 büyük şehirde toplam 1 milyon 486 bin, 51 ilde de 497 bin esnaf bulunuyor. Salgından etkilenen 1.2 milyon esnafa 3 ay boyunca bin lira da destek ödemesi yapılacak.
Ödeme başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak. İşyeri kira olan esnafa büyükşehirlerde 3 ay süreyle 750 lira, diğerlerinde 500 lira kira desteği verilecek. Kira desteği basit usule tabi olmanın şartlarına görev yapılacak.
Kira desteği kapsamında aylık 1.3 milyar TL kaynak aktarılacak. Esnafa hibe ve diğer desteklere ilişkin ayrıntılar ise Esnaf Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışma ile netleştirilecek.
1 milyon 239 bin esnafa 3 ay boyunca 1.000 lira destek yapılacak. Hibe destekten taksi, dolmuş, servis işletmecisi, pazarcı, lokantacı yararlanacak.

İŞ DÜNYASI: NEFES ALDIRACAK ESNAFA 
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve KDV indirimi, stopaj avantajı, esnafa kira ve hibe desteği ile turizm yükümlülüklerinin ertelenmesi gibi destekleri içeren paket, iş dünyası temsilcileri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.
Sektör temsilcileri, destek paketinin esnafın salgın kayıplarını azaltacağını belirtiyor.
 
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