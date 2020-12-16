Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! Doğal gazda bağlantı ve hizmet bedelleri belli oldu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından her yıl belirlenen doğal gaz dağıtım sektörü bağlantı ve hizmet bedelleri 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak.Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 2021 yılı için doğal gaz dağıtım sektörü bağlantı ve hizmet bedellerini belirledi. EPDK'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Fiyatlar 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak.
Dağıtım şirketlerinin 2021 yılı için uygulayacakları bağlantı ve hizmet bedelleri üst sınırları şu şekilde: