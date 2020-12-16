Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! Doğal gazda bağlantı ve hizmet bedelleri belli oldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından her yıl belirlenen doğal gaz dağıtım sektörü bağlantı ve hizmet bedelleri 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 2021 yılı için doğal gaz dağıtım sektörü bağlantı ve hizmet bedellerini belirledi. EPDK'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Fiyatlar 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak.Dağıtım şirketlerinin 2021 yılı için uygulayacakları bağlantı ve hizmet bedelleri üst sınırları şu şekilde: