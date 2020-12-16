Mahkemeden flaş karar! Artık miras sayılacak...

Ölen eşinin iCloud hesabına erişim izni verilmesini istedi. İstinaf Mahkemesi, kadının talebini yerinde bularak dijital hesapların miras kabul edilmesi yönünde karar verdi.

EMSAL KARAR

Eşini trafik kazasında kaybeden bir kadın, Denizli 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dilekçede, eşine ait Apple marka cep telefonunun iCloud hesabındaki fotoğraf, video, ses kayıtları, medya dosyaları ile maillere ulaşmak için eşinin terekesinin tespitini, iCloud kimliğinin miras kabul edilerek, hesaba ulaşması için karar verilmesini talep etti.Mahkeme ise bu talebidiyerek reddetti. Kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyan kadın, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi'ne verdiği dilekçedededi.Mahkeme kadının talebini yerinde bularak dosyayı yerel mahkemeye kararın yenilenmesi yönünde gönderdi. Düne kadar mülkiyet kavramının menkul ve gayrimenkul mülkiyeti ile bir kısım sınırlı ayni haklar etrafında şekillendiğinin belirtildiği karardadenilerek dijital hesapların miras kalmasın yönünde emsal bir karar verdi.