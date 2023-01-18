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“Başkanımız sayesinde mahallelerimiz birçok hizmet aldı”

“Başkanımız sayesinde mahallelerimiz birçok hizmet aldı”
ISPARTA
G.Tarihi: 18.01.2023 16:51
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“Başkanımız sayesinde mahallelerimiz birçok hizmet aldı”
 
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 2023 yılının ilk muhtarlar toplantısını gerçekleştirdi. Fatih, Zafer, Yedişehitler ve Muzaffer Türkeş Mahallelerinin yatırım, istek, talep ve önerilerinin ele alındığı muhtarlar toplantısında belediyenin bugüne kadar yaptığı yatırımlar ile 2023 yılındaki projeleri de ele alındı. Başkan Başdeğirmen, “Sadece bu toplantılarda değil muhtarlarımızla sürekli olarak görüşüyoruz. Sizlerin söyleyeceği sözler bizim için önemli. Ekibimiz ve tüm birimlerimiz burada. Birimlerimizle problemlerin çözümü için gerekenleri yapacağız” dedi.
 
2023 yılının ilk muhtarlar toplantısının açılış konuşmasını yapan Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı ve Keçeci Mahallesi Muhtarı Gökhan Büyükleblebi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından kendisiyle iç içe, beraber çalışmalar yaptıklarını söyledi. Muhtarlar toplantısının mahalle bazında periyotlarla gerçekleştirildiğine değinen Büyükleblebi, “Muhtarlar toplantımızı yapmamızın nedeni hem mahallemizdeki vatandaşlarımızın taleplerini başkanımıza ve daire müdürlerine iletmek. Başkanımız bu toplantıdan sonra talimatlar vererek mahalle sakinlerimizin hizmet alımlarını hızlandırmak amacındayız. Bugüne kadar bunu başarıyla yürüttük. Bugün de toplantımızın ana konusu 4 mahallemizle ilgili. Bu toplantıyla 18 mahallemizin toplantısını yapmış oluyoruz. Fatih, Zafer, Yedişehitler ve Muzaffer Türkeş mahallelerinin talepleriyle ilgili konuşacağız” dedi.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in görev süreci içerisinde pandemi ve doğal afetler gibi olayların yaşandığını ifade eden Gökhan Büyükleblebi, “Bu yükünüzün ağırlığında bizlerin taleplerinin çoğu karşılanmış oldu. Muhtarlarımız hangi kurumla işbirliğiyle çalıştıysa hem o kurumun hizmet akışında artış oluyor hem de biz muhtarlar olarak daha fazla çalışma imkanı buluyoruz. Belediye Başkanımızın muhtarlarımıza göstermiş olduğu önem sayesinde mahallelerimiz birçok hizmet aldı. Biz başkanımıza talep ettiğimizde dış cepheleri, tuvaletleri ve çevre düzenlemeleriyle camilerimizin bakım, onarımlarına başlandı. Bugün mahallelerimizdeki camilerimizin birçoğu bakım, onarımdan geçerek vatandaşlarımızın hizmetinde. Yıllardır bakım görmeyen sosyal tesislerimizin bakım ve onarımları belediyemiz tarafından yapıldı. Çocuk parklarımız, asfaltlarımız ve diğer hizmetleri almaya devam ediyoruz, almaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, muhtarlar toplantısının öneminin kendileri için çok fazla olduğunu belirterek, toplantılarda taleplerin karşılandığı, problemlerin çözüldüğü bir ortam oluşturduklarını söyledi. Belediye Başkanı ile muhtar, muhtarlarla daire müdürlerinin iletişim halinde problemleri çözebilmelerinin önemine değinen Başkan Başdeğirmen, “Bu durum yapmış olduğumuz çalışmaların değerli olduğunu gösteriyor. Çözülemeyen, zor olan, farklı şekilde önümüze gelen konuları istişare edeceğiz. Muzaffer Türkeş, Zafer, Yedişehitler ve Fatih Mahallesi muhtarları hazırlıklı geldiler. Sadece bu toplantılarda değil muhtarlarımızla sürekli olarak görüşebiliyoruz. Sizlerin söyleyeceği sözler bizim için önemli. Ekibimiz ve tüm birimlerimiz burada. Birimlerimizle problemlerin çözümü için gerekenleri yapacağız” ifadelerinde bulundu.
Yedişehitler Mahallesi Muhtarı Adem Şamlı, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in muhtarlara çok önem verdiğini ifade ederek, işbirliğinin önemine işaret etti. Şamlı, “Bu anlamda Belediye Başkanımıza, başkan yardımcılarımıza ve daire müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. Öncelik mahallemizin huzur ve güvenliğiydi. Mahallemizin tam ortasında bulunan alkollü mekan vardı. Burası mahallemize çok büyük rahatsızlık veriyordu. Kapatılmasında büyük gayretler gösteren Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımızın ‘parklar, bahçeler, asfalt, kaldırım bir şekilde yapılır, önemli olan ihtiyaç sahibi aileye dokunabilmek’ demişti. Mahallemizde yaşayan biri engelli, diğeri hasta iki kardeşin yaşadığı metruk evi yıkarak, yaşanabilir modern bir ev haline getirildi. Başkanımıza verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal da 2019-2023 yılları arasında Isparta Belediyesi tarafından mahallelerine birçok hizmet geldiğini dile getirdi. Gürdal, “İlk başta 2019 yılında yollarda kalan evlerden başladık. Örneğin 202 cadde, en son açılan bulvarda ve 209 caddede bir evimiz vardı.  Bu evleri Sayın Belediye Başkanımız ve ekibi ikili ilişkiler çerçevesinde, koordineli bir şekilde kimsenin kalbini kırmadan konuşarak çözüme kavuşturdu. Şuanda bunun rahatlığını görüyoruz. Diğer bazı mahallelerde olduğu gibi semt sahaları yapıldı, çocuklarımız orada oynayabiliyorlar. Zafer Mahallesi Sosyal Tesisi çok büyük bir bakım ve onarımdan geçti. Belediyemizin Park ve Bahçeler Müdürlüğü mahallemizde elzem olan 5022 Sokak ile 4981 Sokakta çok güzel bir park yaptı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Muzaffer Türkeş Mahallesi Muhtarı İlker İbrahim Köse ise mahallelerinde bulunan caminin arka girişinde sürekli problem yaşadıklarını söyleyerek, caminin çevre düzenlemesinin yapılmasından dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Merko kavşağı olarak bilinen bölgede yapılan sinyalizasyonun trafik akışını rahatlattığını kaydeden Köse, “İmara gittik, mahalleye neden sağlık ocağı yapılmıyor diye sorduk. Sağlık ocağı olarak belirlenmiş yerde 75-80 tane imar sorunu var. Arkadaşlar da Allah razı olsun ellerinden gelen gayreti gösterdiler, sağlık ocağı yerini belirledik. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz mahallemize fazlasıyla gayret gösterdi. Mahallemizde 3 tane park yenilendi, yeni oyuncak grupları yapıldı. 2 semt sahası yapıldı. Sosyal Tesisimiz yapıldı, modern bir sosyal tesis oldu. Başkanımızdan su tahsilat veznesi istemiştik, o da geldi. Bu hizmetler için sayın başkanımıza çok teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.
2019 yılından bu yana muhtarlar toplantısının devam ettiğini ifade eden Fatih Mahallesi Muhtarı Osman Başpınar, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e ne zaman taleplerini ilettilerse karşılığını anında verimli bir şekilde aldıklarını kaydetti. Başpınar, “Fatih Mahallemiz hizmet alımları içerisinde belediyemiz tarafından yapılan şehit aileleri ve gazilerimiz için dernek binası hizmete girmişti. Bununla alakalı sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Semt sahası ve gençlik merkezi de yapıldı. Fatih Spor Kampusunun yapımı devam ediyor. 206 cadde asfaltlandı ve halkımızın hizmetine sunuldu. Bu yönde çok sorunlarımız vardı, çok teşekkür ediyorum. Küme Evlerimiz 30 yıl önce kendi imkanlarıyla su çekmişler. Kendi imkanlarıyla birşeyler yapmaya çalışmışlar. Bunları sizlere anlattığımızda gelip, talepleri dinlediniz. Sonrasında yağmur suyu, kanalizasyon hatlarını yeniledik. Tüm evlerimize doğalgaz geldi. Bugün itibariyle kilit taş döşendi. Küme Evleri sakinlerinin sizlere çok teşekkürü var başkanım” dedi.
Toplantıda söz alan Akkent Mahallesi Muhtarı Bekir Çevikbaş, Sidre Mahallesinde yıllardır susuz yaşayan vatandaşların sorununu Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in çözdüğünü ve vatandaşların mutlu edilmesinden dolayı çok duygulandığını söyledi. Tüm hizmetlerin ayrı ayrı kıymetli olduğunu belirten Çevikbaş, “Ama Sidre’deki hizmet çok kıymetli. Ben ve benim gibi düşünenler adına çok teşekkür ediyorum. Mahallemize yapılan hizmetler için de çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.
Sidre Mahallesi Muhtarı Hacer İnci Özbey ise Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in muhtarlar toplantısına çok önem verdiğini söyledi. Özbey, “İlk yaptığımız muhtarlar toplantısında mahalle sakinlerimizin taleplerini dile getirmiştim. Küme Evler, 1969’lu yıllarda yerleşim yeri olan bir yerimiz. Suyumuz yoktu şuanda çok mutlular. Sizlerin desteği ile onları mutluluğa kavuşturduk. Şuanda da kanalizasyon hatlarımız döşeniyor. Çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun Başkanım” dedi.
Toplantının sonunda Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, muhtarlar ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in eşi Şadiye Başdeğirmen, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e doğum günü dolayısıyla bir sürpriz yaptılar. Büyükleblebi, “Böyle bir programda doğum gününüzü kutlamak istedik. Yeni yaşınız mutluluk, huzur ve başarı getirsin sayın başkanım” dedi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de doğum günü sürprizi için teşekkür ederek, “İnşallah daha nice yıllarda sizlerle sağlık, sıhhat içerisinde Rabbim bizlere şehrimize hizmet etmeyi nasip etsin” diye konuştu.
Şadiye Başdeğirmen, böyle güzel bir günde Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi’nin kendisini de davet ettiğini belirterek, “Kendisine ve sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi. Başdeğirmen çifti birlikte pastanın mumlarını üfleyerek, söndürdü. Zafer Mahallesinde kurulan Zafer Spor Kulübü sporcuları da Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e desteklerinden dolayı forma hediye ederken, Fatih, Zafer, Yedişehitler ve Muzaffer Türkeş Mahalle muhtarı da Başkan Başdeğirmen’emahallelerine yapılan hizmetler için plaket verdi.
 
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