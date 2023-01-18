Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, esnafın taleplerini yerine getirmeye devam ediyor. Gül Küçük Sanayi Sitesinin ardından Yeni Sanayi Sitesi de doğalgaza kavuşurken kazı yapılan alanlarda Isparta Belediyesi tarafından asfalt yama çalışmaları gerçekleştirildi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, esnaflarla buluşmalarında talep ve önerilerini dinliyor, yapılması gerekenlerle ilgili girişimlerde bulunuyor ilgili daire müdürlerine talimatlar veriyor. Yerel seçimlerden önce Gül Küçük Sanayi Sitesi esnafının talebi üzerine verdiği doğalgaz sözünü yerine getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yeni Sanayi Sitesindeki esnafla buluşmasında da doğalgaz talebine olumlu yanıt vermiş, Torosgaz ile görüşerek altyapı çalışmalarının başlamasını sağlamıştı. Yeni Sanayi Sitesinde Torosgaz tarafından gerçekleştirilen doğalgaz altyapı çalışmaları tamamlandı. Gül Küçük Sanayi Sitesinde olduğu gibi Yeni Sanayi Sitesi de doğalgaza kavuşmuş oldu.Yeni Sanayi Sitesinde doğalgaz altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından robot araçlarla kazı yapılan alanlarda asfalt yama çalışmaları gerçekleştirildi.Yeni Sanayi Sitesi esnafı doğalgaz ve asfalt çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ettiler.Madeni İş Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Mamaklı, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e sanayi sitesine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Doğalgazın esnaf için bir nimet olduğuna değinen Mamaklı, “Doğalgazımız geldi, asfalt yama çalışmalarımız yapılıyor. Belediye Başkanımız gece gündüz, hafta sonu demeden bizlere yardımcı oluyor. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.Yeni Sanayi Sitesi esnafı da daha önce Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile bir toplantı yaptıklarını ve orada doğalgaz taleplerini ilettiklerini söyledi. Esnaflar, “Allah razı olsun ekip geldi, doğalgaz için yolları açtılar, bir günde hat döşendi, ertesi gün kapandı, ertesi gün de asfalt yapıldı. Sanayimize bu hizmet geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Doğalgaz büyük bir nimet. Camimizin önündeki kaldırım taşları dökülüyordu onlar da yapıldı. Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Doğalgaz bizim için çok büyük bir konfor. Arkadaşlarımız da kullanmaya başladı. Başkanımız sanayide tuvaletleri de yaptırmıştı. Şuanda çok memnunuz, başarılarının devamını dileriz” dediler.