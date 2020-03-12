BAŞKAN VELİ GÖK’ÜN

12 Mart İstiklal Marşının Kabulü Mesajı

Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK 12 Mart İstiklal Marşımızın Kabulü münasebetiyle yayınladığı mesajında “İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy hasta yatağında onu ziyaret edenlere verdiği cevabı “Kimse bir daha İstiklal Marşı yazamaz, ben de yazamam! Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın!” sözü bu büyük eserin hangi şartlarda ve hangi duygularda yazıldığının en büyük göstergesidir.İstiklal Marşı, Kurtuluş Savaşı'nda Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yoktan var olan, Cumhuriyetini kuran ulusumuzun ortak sesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sonsuza kadar bir kez daha İstiklal Marşı yazmayacağız. Çünkü biz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği cumhuriyetten, istiklalden ve özgürlüğümüzden asla vazgeçmeyeceğiz. Demokratik ve bağımsız bir ülke olarak, coşkuyla okuduğumuz İstiklal Marşımız, milletimizin Milli Mücadele döneminde hissettiği duyguları, cephelerde yazılan destanı ifade eden bir eserdir. Bütün dünyaya, hür yaşayacağımızı gösteren o ruh ülkemizin teminatı ve geleceğidir. Bu duygu ve düşünceler ile İstiklal Marşımızın kabulünün 99’ncu yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle anıyor, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan ve özgürlük uğruna destanlara imza atan bütün kahramanlarımıza, şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.