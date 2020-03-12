BAKA Genel Sekreteri Borsamızı Ziyaret Etti

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Volkan Güler, Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar’ı ziyaret etti.Ziyarette; İlin ekonomik durumu ile tarım ve hayvancılık sektörlerine yaşanan gelişmeler hakkındafikir alış verişinde bulunuldu. Önümüzdeki dönemde ilimize ve ekonomimize katkı sağlayacak çalışmalar ve hayata geçirilecek projeler için işbirliği yapılması konuları ele alındı.Ziyaretlerinden dolayı memnun olduğunu ifade eden Başkanımız Ahmet Adar, BAKA Genel SekreteriGüler ve beraberindeki heyete teşekkür etti.Borsa olarak Isparta’ya ve üyelerimize fayda sağlayacak her çalışmaya destek vereceklerinin altını çizdi.Görüşme iyi dilek ve temennilerle son buldu.