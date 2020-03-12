TED KOLEJİ LİSESİNDEN COVİD-19 BİLGİLENDİRME SUNUMU

TED Isparta Koleji Lisesi Biyoloji öğretmenleri Hilal ÇULCU ve Berrin TEPE tarafından 9.,10.,11. ve 12. sınıf öğrencilerimize Corona virüsü hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. Sunumda öğrencilere, genel olarak virüslerin özellikleri, günümüzde ortaya çıkan Yeni tip Corona virüsü ve diğer Corona virüs türleri, grip virüsü gibi virüsler arasındaki farklar, virüslerin etki mekanizması ve virüslerden korunma yolları ile ilgili önemli bilgiler verildi.