BAŞKAN VELİ GÖK’TENBELEDİYENİN KALBİNE ZİYARETİMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İLE FENİŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİ.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK Eğirdir Belediyesinin kalbi niteliğindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğünü ziyaret etti.İmar ve Şehircilik ile Fen İşleri Müdürü Gülay Uysal ile teknik ekip ve personeli ziyaret ederek çalışmalarından dolayı kutlayan Başkan GÖK; ‘Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ilçemize kazandırılan yatırımlarda emeğiniz büyük, yeri geldi hafta sonu, yeri geldi mesai mefhumu gözetmeksizin bir ekip çalışması olarak görevinizi yaptınız. İlçemize güzel projeler kazandırılmasında rol aldınız. Yaptığınız hizmetin, emeğin kıymetini bilin ve herkesin bilmesini sağlayın. Bundan sonraki çalışmalarınızda da tüm birimlerimize örnek olacağınıza inanıyor ve başarılarınızın devamını diliyorum.’ dedi.Bildiğiniz gibi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü son 2 yılda başta TOKİ, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Millet Bahçesi, Liman İnşaatı, Cam Seyir Terası, Kale Restorasyonu, Kale Mahallesi Sokak sağlıklaştırılması, Cami mahallesi meydan düzenlemesi, Tarihi tren garı sahası peyzajı, Altınkum Plajı yenilenmesi, Yenilenebilir enerji (GES Kurulumu), Mantarhane, Karavanpark, Odun Pazarı Kentsel Dönüşüm, Kanalizasyon ve Su Hattı Yenileme ve İlavesi, Kilitli Parke, Asfalt, Betonlama vb. gibi hayata geçen ve bundan sonra hayata geçmesi beklenen bir çok projeyi yürütüyor.(BELEDİYE BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)