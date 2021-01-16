Anaç Koyun ve Keçi Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Küçükbaş Hayvancılık Desteklemeleri kapsamında Anaç Koyun ve Keçi tespit çalışmaları devam ediyor.

2020 Yılı Anaç Koyun ve Keçi Desteklemesi çalışmaları, 05/11/2020 tarih ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 04/12/2020 tarih ve 31324 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ Bo:2020/32) kapsamında pandemi ve kış şartlarına rağmen üretim faaliyetlerinin aksamaması için hız kesmeden devam etmektedir.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatları doğrultusunda, ilimizde bulunan 2251 küçükbaş hayvan işletmesinde birebir kontroller ve tespitler 15 Şubat 2021 tarihine kadar tamamlanacaktır.

Yapılan bu kontroller ve tespitler sonucunda desteklemeye esas icmaller hazırlanarak, yetiştiricilerimize hayvan başına olmak üzere; anaç koyunlara 30 TL, anaç keçilere 35 TL ayrıca bir önceki yıla göre sürüdeki hayvan sayısını artıran işletmelere artan her bir hayvan için 100 TL destekleme ödemesi yapılacaktır.

Tarımsal desteklemeler ile hayvancılık faaliyeti yürüten çiftçilerimiz ekonomik açıdan desteklenerek üretim maliyetinin düşürülmesi sağlanmakta ve küçükbaş hayvancılık teşvik edilerek kırmızı et tüketimi içerisinde küçükbaş hayvan eti oranının artırılması hedeflenmektedir.

Ayrıca, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan söz konusu tespit çalışmaları ile yetiştiricilerimizin sorunları yerinde dinlenmekte, hayvanlara sağlık taraması yapılmakta aynı zamanda sürüdeki küpesi düşen küçükbaş hayvanlar varsa küpeleri takılarak ve işletmelerin hayvan sayıları TÜRKVET Bilgi Sisteminde güncellenmektedir.

Yapılan destekleme çalışmaları esnasında memnuniyetlerini dile getiren üreticiler Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri ile üretimin daha da ileri seviyeye ulaşacağını belirtmektedirler.

