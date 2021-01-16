ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN BÜLTENİ

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca, silah kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucu, Şarkikaraağaç İlçe J.K.lığı sorumluluk bölgesinde (1) şahsın silah ticareti yaptığı bilgisi alınmıştır.15 Ocak 2021 tarihinde Şarkikarağaç İlçesinde (1) şüpheli şahsın aracında yapılan arama neticesinde. (3) adet kurusıkıdan bozma 9 mm çapında tabanca ele geçirilmiş olup, şüpheli Z.E (34) yakalanarak gözaltına alınmıştır.İsparta İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenine yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.