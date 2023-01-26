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BAŞKAN VELİ GÖK’TEN REGAİB KANDİLİ MESAJI

BAŞKAN VELİ GÖK’TEN REGAİB KANDİLİ MESAJI
ISPARTA
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BAŞKAN VELİ GÖK’TEN REGAİB KANDİLİ MESAJI
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, Regaib Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınlayarak tüm İslam âleminin kandilini kutladı.
Mübarek üç ayların başlangıcı olan RegaibKandili'nin tüm İslam âlemine sağlık, birlik, beraberlik, sevgi, barış ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulunan Başkan Gök, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Üç aylar, dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı, hayır ve iyiliklerin arttığı günlerdir. Üç ayların da başlangıcı olan Regaib Kandili, insanoğlu için manevi bir fırsattır. Regaip Kandili ile Rabbimizin bizlere sunduğu bereket ve rahmet dolu üç aylara ulaşmış, on bir ayın sultanı Ramazan’ın gölgesini üzerimizde hissetmiş bulunuyoruz.
Rahmet ve merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, günahların bağışlanması için el açıp dua edildiği bu müstesna geceyi bir kez daha eda etmenin mutluluğunu yaşayacağız. Bu gecede sevgi ve hoşgörü ortamının gelişmesine, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki yönlerimizin yeniden ön plana çıkmasına gayret göstermeli, başta ilçemiz ve ülkemiz olmak üzere tüm dünyada kardeşlik ve huzurun hakim olması için dua etmeliyiz.
Bu vesileyle aziz milletimizin ve bütün İslam âleminin, Eğirdir’lihemşehrilerimizinRegaibKandili’ni kutluyor, bu mübarek gecenin ve üç ayların Müslümanların birlik ve dirliğine; insanlığın sağlık, hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz eder, saygı ve sevgilerimi sunarım.” dedi.
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