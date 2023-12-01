Isparta Belediyesi, Şehrin En Büyük Kapasiteli Yeraltı Otoparkında İnşaat Çalışmalarını Sürdürüyor

Isparta Belediyesi, İstiklal Mahallesi Subay Lojmanları yanındaki alanda şehrin en büyük kapasiteli yeraltı otoparkını inşa etme çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in öncülüğünde gerçekleştirilen projede, 450 araç kapasiteli 3 katlı yeraltı otoparkı, şehir merkezindeki otopark sorununa çözüm oluşturacak.Başkan Başdeğirmen, trafik akışının daha rahat sağlanması ve şehirdeki otopark probleminin giderilmesi amacıyla göreve geldiği günden bu yana birçok önemli düzenleme ve projeye imza atmıştı. İnşası devam eden bu otopark projesi de şehirdeki otopark sorununa kalıcı bir çözüm getirmeyi hedefliyor.Yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda inşa edilen otopark, 3 katlı ve 450 araç kapasiteli olarak planlandı. İnşaat sürecindeki çalışmalar, sağlam bir temel oluşturmak için fore kazık çalışmaları ile başladı. Ardından hafriyat, altyapı ve temel beton dökümü gerçekleştirildi.Yüklenici firma, yaklaşık 100 işçiyle birlikte hummalı bir çalışma yürüterek otoparkın kaba inşaatını hızla sürdürüyor. Proje, tamamlandığında şehir sakinlerine modern ve geniş bir otopark alanı sunarak şehir trafiğini düzenleme konusunda önemli bir adım olacak.Isparta Belediyesi, bu tür projelerle şehirdeki yaşam kalitesini artırmayı ve vatandaşların günlük yaşamlarını daha konforlu bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamayı amaçlıyor. Otoparkın tamamlanmasıyla birlikte şehirdeki otopark ihtiyacına önemli bir çözüm getirilmiş olacak.