Başkan Tural’dan

Mevlid Kandili mesajı

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, Mevlid Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Başkan Tural mesajında şunlara yer verdi: “Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin dünyaya gelişinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili’ni bir kez daha idrak etmenin sevinci içerisindeyiz. Birlik ve beraberliğe, kardeşliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımızın olduğu bu günlerde Mevlid Kandili’ni de vesile edinerek kardeşliğimize zarar verecek her türlü unsurdan uzak durmalıyız. Peygamberimizin mutlu ve adaletli bir yaşamın müjdecisi olarak yeryüzüne getirdiği, hak ve adalet gibi değerlere, insanlığın özellikle bu dönemde çok daha fazla muhtaç olduğu bir gerçektir. Sevgili Peygamberimizi ve onun öğütlerini en güzel şekilde anlamak ve hayatımıza uygulamak durumundayız. Onun sünnetlerini yaşamak mutluluğun, huzurun, birlik ve beraberliğin yoludur. Efendimiz, bizlerin yaşantısı için en güzel örnektir. Bu mübarek gece vesilesiyle Peygamber Efendimizi daha yakından tanımanın ve çocuklarımızı onun sevgisi ile yetiştirmenin gayreti içerisinde olmak temennisiyle, Mevlid Kandili’nin tüm insanlığa sevgi, barış ve huzur getirmesini diliyor esnafımızın, milletimizin ve tüm İslam Alemi’nin Mevlid Kandili’ni tebrik ediyorum.”