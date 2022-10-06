Başkan Tural, işyerlerindeki fahiş kira artışlarına dikkat çekti;

İşyeri kira artışına

sınır getirilmeli

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, konutlarda uygulanan sınırlı kira artış oranının işyerlerinde de uygulanmasını isteyerek, “İşyeri kiralarına üst sınır getirilirse en azından esnafımızın maliyet kalemlerinden birindeki artış frenlenmiş olacak” açıklamasında bulundu.

Kiralara fahiş fiyat artışının önüne geçecek düzenlemeye göre, konutlarda kira sözleşmelerinde artış, bir önceki yılın yüzde 25’ini geçemezken, kiraya tavan zam getiren düzenleme kapsamına, işyerleri dahil edilmedi. İşyerlerindeki fahiş kira artışlarına dikkat çeken, Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, işyeri kira artışına da sınır getirilmesi çağrısında bulundu.

İŞYERLERİNE DE UYGULANMALI

Pandeminin etkisiyle esnafın zor süreç geçirdiğini hatırlatan Başkan Tural, “Esnafımızın zorlandığı başlıklardan biri de kiralar. Enflasyondaki yüksek oranlar nedeniyle kirada yüzde 100 oranında bile artışlar yaşandı. Esnaf zaten mevcut kirasını ödeyemezken, bu seferde işyeri sahiplerinin baskısı altında kaldı. Dolayısıyla esnafa ya işyerini boşalt ya da bu orana razı olacaksın deniyor. Enflasyon nedeniyle yasal zam oranı zaten yükseldi. Buna rağmen kimi mülk sahipleri bu oranın da üzerinde zam istiyor. İşyeri yapısı gereği konuttan farklı. Buraya masraf yapılıyor. Esnafın işlerinin oturması birkaç yıl alıyor. Tam esnaf sistemini kuruyor, bu defa kira sorunu karşısına çıkıyor. Bu dönemde birçok zorlukla mücadele eden esnafa kira konusunda destek olunmasını, konuttaki düzenlemeye işyerinin de dahil edilmesini bekliyoruz” dedi.



KİRA STOPAJI KALDIRILMALI



Sadece kira artışı değil işyerlerinde yüzde 20 oranında kira stopaj uygulaması olduğunu da anımsatan Başkan Tural, “Dükkan sahipleri bu vergiyi zaten veriyor. Dolayısıyla kazanç da beyan ediyor. Bir taraftan esnaf da bunu ödüyor. Pandemi döneminde bir süreliğine geçici olarak yarı yarıya düşürülen stopaj yeniden gündeme alınarak sıfırlanmalı. Zaten normalde kira gelirlerinden doğan vergiyi, kirayı alan mükellefin yani iş yeri sahibinin ödemesi gerekir. Esnafımızın sırtında bir kambur olan kira stopajı tamamen kaldırılmalı” diye konuştu.



KAMU KURUMLARI ÖNCÜLÜK ETMELİ

Fahiş kira artışlarının önüne geçilmesinde kamu kurumlarının öncülük etmesi gerektiğini kaydeden Birlik Başkanı Tural “Örneğin okul kantinlerinde, yerel yönetim ve Vakıflara ait işyerlerinde kira artışları tavan sınırını geçmemeli. İlimizde de yerel yönetimler ve kamu kuruluşları, kira artışı yaparken bunu dikkate almalı. İşyeri mülk sahipleri için de bu oran uygulanmalı. Kira, esnaf sektörü için en önemli maliyet kalemlerinden birini oluşturmakta. Her türlü mal ve hizmetin maliyetindeki artış da er veya geç fiyatlara yansıyor dolayısı ile enflasyon artıyor. İşyeri kiralarına üst sınır getirilirse en azından maliyet kalemlerinden birindeki artış frenlenmiş olacak. Bu adımın atılması halinde eylül ayı itibarı ile yüzde 60’a ulaşan işyeri kira zam oranının dizginlenmesine çok önemli bir katkı yapılacağına inanıyorum” açıklamasında bulundu.