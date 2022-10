KADEM “Gülümseyen Kadınlar” Resim Yarışmasının Ödül Töreni Yapıldı

KADEM (Kadın ve Demokrasi Deneği) Isparta Temsilciliği ve Isparta İl Özel İdaresi ortaklığıyla düzenlenen “Gülümseyen Kadınlar” temalı resim yarışmasının ödül töreni Süleyman Demirel Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, KADEM Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Nihal Fırat Özdemir, Kadem Isparta Temsilcisi Gonca Kayacan, ITSO Başkanı Metin Çelik, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Tören öncesi salon girişinde yer alan resim sergisini gezen Vali Baruş ve eşi resimleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Sergide kadın, kadın emeği, kadın hakları ve kadınların günlük yaşamı gibi konuların gül teması etrafında resmedildiği eserler yer alıyor.

Ödül töreninde bir konuşmasına “Toplum olarak bugün bir seviyeye gelip medeniyetler kurup dünyaya örnek olduysak bunu kadınlarımıza borçluyuz” sözleriyle başlayan Vali Baruş “Erkeklere borçluyuz demiyorum çünkü erkekleri büyüten de kadınlar, onları yetiştiren de kadınlar ve erkeklerin başarılı olmasının arkasında mutlaka bir kadın faktörü var. Ana olarak eş olarak veya kardeş olarak kadınlar toplumumuzun ayrılmaz bir parçası. Toplum olarak bir yerlere ilerlemek istiyorsak, mesafe kat etmek istiyorsak, medeniyetler yarışında ülkemizi, milletimizi ön plana çıkarmak istiyorsak kadına verdiğimiz değerin çok daha fazla artması lazım. Çünkü kadınlar bunu hak ediyor. Bugün hayata daha olumlu bakabilmek için insani duygularla donanabilmek için kadınların yaratılıştan Cenab-ı Hak'kın vermiş olduğu sevgi, şefkat, adalet gibi özelliklerini iyi anlamamız lazım. Hayata daha olumlu bakabilmek için kadınların estetik yönünden hayata vermiş olduğu katkıya iyi bakmamız lazım. İşte bugünkü resim yarışması de kadınların hayata bakışımızı değiştirebilecek olumlu özelliklerini yansıtan manzaralara sahip. Biraz önce ortaya konan eserleri gördüğümüzde hakikaten bugün ihtiyacımız olan en önemli noktalardan birisinin kadının gülümsemesi olduğunu farkına vardık. Kadın gülümserse hayat bize gülümser, kadını üzgün olan, kadını başı önünde olan, ezilen bir toplumda ileriye gitmemiz ve dünya medeniyetler yarışında bir yerlere gelmemiz mümkün değil. Bunun için Türkiye son yıllarda hakikaten çok önemli düzenlemeler yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Aile Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen bu düzenlemeler sayesinde bugün kadınlarımız daha güçlü. Sosyo- ekonomik hayatın içerisinde daha aktif rol alabiliyorlar, erkeklerle hayatı paylaşıyorlar, sorumluluğu paylaşıyorlar. Ama erkekler olarak da; Kadınların bu kadar büyük bir inançla verdiği bu mücadelede yanlarında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hayatın her alanında yükü üstlenen, çocuklarını büyüten, ailesine sahip çıkan, ailesinin yürümesi için her türlü çabayı gösteren kadınları üzmememiz gerekiyor. Çocuklarımızı iyi yetiştirmek istiyorsak, gülümseyen kadınlara ihtiyacımız var. Hayatın estetik yönünü görmek istiyorsak, gülümseyen kadınlara ihtiyacımız var. Ve Türkiye bu alanda kaydettiği gelişmelerle birlikte bugün artık hayatın her safhasında kadınlarına çok önemli roller veriyor. Bu çerçevede Isparta’da yapmış olduğumuz bir görev düzenlemesini de sizlere aktarmaktan gurur duyuyorum. İl Emniyet Müdürlüğümüz sağ olsun bana bir öneri getirdiler ve Isparta’daki polis merkezlerimizin bazılarının başında kadın komiserlerimizin olmasının olumlu bir katkı getireceğini ifade ettiler. Toplumla ilişkiler bakımından ve üç kadın kardeşimizi Isparta’da polis merkezi amiri yaptık. Bunun çok olumlu sonuçlarını görüyoruz. Çünkü toplumsal olarak yaşadığımız, çocuklarla ilgili kadınlarla ilgili sorunlarda bu kardeşlerimiz bizim elimiz kulağımız olacaklar. Toplumun nabzına nüfus edecekler ve biz de o sayede daha olumlu kararlar alıp onları hayata geçirme şansı bulacağız. Göreve başlar başlamaz yapmış oldukları çalışmalar bizi gururlandırıyor. Kadınların içerisinde çok rahat girebilmeleri, onlarla birlikte bir araya gelip sorunlarını tartışabilmeleri ve özellikle gençliğimizi tehdit eden madde bağımlılığı konusunda anneler nezdinde duyarlılık oluşturabilmeleri açısından yapacakları çalışmalar bizim açımızdan da çok büyük değer taşıyor, inşallah başarılı olurlar, örnek olurlar ve Türkiye genelinde de bu uygulama yayılır diye düşünüyorum. Isparta, KADEM temsilciliğinin bugün yapmış olduğu faaliyet, Isparta’nın kadınlarının sosyal hayatın içerisinde ne kadar aktif rol aldığını ifade etmesi bakımından son derece önemli. Bir kez daha il temsilcisi olarak görev yapan Gonca hanımı değerli ekibini çok tebrik ediyorum. Allah başarılarını daim etsin ve siz değerli misafirlerimizi de kadın konusunda yapılacak çalışmalarda bu arkadaşlarımıza destek vermeye davet ediyorum. Sizleri en derin sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum. Bu resim yarışmasına katılarak dereceye giren tüm sanat severleri de tebrik ediyorum. Ayrıca bu yarışmanın değerlendirmesinde görev yapan hocalarımıza da bilhassa müteşekkir olduğumu ifade ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Baruş ve protokol üyeleri yarışmaya katılan 200 resim arasından dereceye girenlere ödüllerini takdim ettiler.

Program sonunda Nagihan Baruş’a da yarışmaya sunduğu desteklerden dolayı çiçek takdim edildi.