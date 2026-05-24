Başkan Tural’dan Bayram Öncesi Esnafa Destek Çağrısı

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara önemli çağrıda bulundu. Bayram alışverişlerinin yerel esnaftan yapılmasının şehir ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirten Tural, “Yerel esnafımıza sahip çıkmak, Isparta’nın geleceğine sahip çıkmaktır” dedi.

Kurban Bayramı’nın birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği özel günlerden biri olduğunu ifade eden Başkan Ahmet Tural, bayram hareketliliğinin çarşı ve pazarlarda hissedilmeye başlandığını söyledi. Özellikle uzun bayram tatili nedeniyle şehirde alışveriş yoğunluğunun arttığını belirten Tural, vatandaşların alışverişlerini bulundukları şehirden yapmasının yerel ekonomiye önemli katkı sunduğunu kaydetti.

Bayram dönemlerinin esnaf açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Tural, vatandaşlara mahalle esnafını tercih etmeleri çağrısında bulundu. Bayramlık kıyafetlerden gıda ürünlerine, tatlıdan hediyelik eşyalara kadar birçok ihtiyacın yerel işletmelerden karşılanmasının hem ticari canlılığı artıracağını hem de dayanışma kültürünü güçlendireceğini ifade etti.

Isparta’nın her noktasında fedakârca hizmet veren esnafın şehrin ekonomik yapısında önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Tural, “Mahallemizdeki bakkalımızdan, kasabımızdan, manavımızdan, giyim mağazalarımızdan yapacağımız alışverişler doğrudan şehir ekonomisine katkı sağlayacaktır. Esnafımızın ayakta kalması, istihdamın ve üretimin devamı açısından büyük önem taşıyor” dedi.

Öte yandan Başkan Tural, bayram öncesi artan merdiven altı ürünlere karşı da vatandaşları uyardı. Özellikle sağlıksız koşullarda üretilen tatlı, şekerleme, çikolata ve benzeri ürünlerin halk sağlığını tehdit ettiğini belirten Tural, yol kenarlarında ve denetimsiz alanlarda satılan ürünlere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Taklit kozmetik ürünleri ve kalitesiz fason ürünler konusunda da vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade eden Tural, güvenli alışveriş için bilinen ve güvenilen esnafın tercih edilmesi çağrısında bulundu.

Başkan Ahmet Tural açıklamasının sonunda tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayarak sağlık, huzur ve bereket dolu bayram temennisinde bulundu.