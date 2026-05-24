Isparta'da Atık Krizi Masada Çözüldü

Atık Krizi Masada Çözüldü

Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde son günlerde gündeme gelen atık toplama süreciyle ilgili yaşanan belirsizlik çözüme kavuştu. Organize Sanayi Bölgesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, sanayicileri yakından ilgilendiren sürecin ilk günden itibaren titizlikle takip edildiği belirtildi.

Atık bertaraf ücretlerinde yapılan düzenlemenin ardından sanayicilerden gelen talepler doğrultusunda ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştirildiği ifade edilirken, üretim faaliyetlerinin aksamaması ve sanayi bölgesindeki işleyişin korunmasının öncelik olarak ele alındığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada, yaşanan görüş ayrılıklarının karşılıklı anlayış ve sağduyu çerçevesinde çözüldüğü belirtilirken, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda ortak uzlaşı sağlandığı vurgulandı. Atık toplama sürecine ilişkin alınan kararların iyi niyet çerçevesinde şekillendiği ve sorunun tamamen çözüme kavuşturulduğu bildirildi.

OSB yönetimi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in süreç boyunca sergilediği yapıcı yaklaşımın ve sanayicilerin taleplerine gösterdiği duyarlılığın çözüm sürecinde önemli rol oynadığına dikkat çekti. Kurumlar arasındaki iş birliği ve dayanışmanın örnek bir çalışma ortaya koyduğu ifade edildi.

Açıklamanın sonunda ise Isparta’nın üretim gücünü artırmak, istihdamı desteklemek ve şehrin ekonomik kalkınmasına katkı sunmak adına tüm kurumlarla ortak çalışma anlayışının sürdürüleceği belirtildi. Süreç boyunca destek veren sanayicilere, belediye yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür edildi.