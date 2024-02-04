ITSO BAŞKANI ÇELİK, İŞ DÜNYASININ SESİ OLDU

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Odaları Müşterek Konseyi'nde iş dünyasının çeşitli sorunlarını gündeme getirdi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat da katılım sağladı. Başkan Çelik, üyelerin taleplerini ve beklentilerini Bakan Bolat'a ileterek, kent ve bölge sorunlarına dikkat çekti. Konut sektöründeki sıkıntıları, ara elaman sorununu, demir-çelik ticareti yapan sektörlerin problemlerini ve KOBİ'lere uygun kredi imkanı taleplerini dile getiren Çelik, ayrıca Isparta Gümrük Müdürlüğü'nün yaşadığı güncel sorunları da Bakan Bolat'a iletti. Başkan Çelik, Bakanlık tarafından çözüm odaklı çalışmaların yapılmasını beklediğini ifade etti.







