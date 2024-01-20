İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, Deri Organize Sanayi Bölgesi Yönetimini Ziyaret Etti

İYİ Parti'nin Isparta Belediye Başkan adayı Ahmet Tural, Deri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimini ziyaret ederek, kötü koku sorununu çözmeye yönelik taahhütte bulundu. Marulcu ve yönetiminden başarı dileyen Tural, Deri OSB'nin başkanlığına seçilen Mustafa Marulcu'nun yanı sıra beraberindeki parti yönetimiyle bir araya geldi.Deri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Marulcu, Tural'a başarılar dileyerek, "Başkanım rabbim yolunuzu açık etsin. Ispartamız için hayırlı olur inşallah. Seçimi kazanmanız durumunda sorunlarımızı hızlıca birlikte çözeceğimize eminiz. Allah yolunuzu açık etsin. Başkan seçildiğinizde sizlerin desteklerinizi esirgemeyeceğinize, her zaman sanayicinin sorunlarına destek olacağınıza inanıyoruz" dedi.Tural, Deri OSB'de göreve seçilen Marulcu ve yönetimine başarılar dileyerek, Isparta'nın kötü koku sorununu kökünden çözeceklerini söyledi. Tural, "Buradaki, koku sorunuyla ilgili vatandaşın istek ve talepleri doğrultusunda, bakanlıkla valiliğimizle belediyemizle deri organizemizle bütün paydaşlarla birlikte pansuman değil, bu yarayı kurutmamız için ne yapılması gerekiyorsa sizlerle birlikte olacağımı ifade etmek istiyorum" dedi.Ayrıca, sadece Deri OSB'nin sorumlu tutulmasının haksızlık olduğunu belirten Tural, koku sorununun belediyenin arıtma tesisinden kaynaklandığını ifade etti. Projelerini kamuoyuyla paylaşacaklarını söyleyen Tural, koku sorununun yanı sıra tabakhane esnafının sorunlarını da çözeceklerini belirtti.