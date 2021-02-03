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BURDUR’DAN ISPARTA’YA BÖLGESEL KALKINMA ZİYARETİ

BURDUR’DAN ISPARTA’YA BÖLGESEL KALKINMA ZİYARETİ
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
BURDUR’DAN ISPARTA’YA BÖLGESEL KALKINMA ZİYARETİ
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar’ı makamında ziyaret etti.
Bölgesel kalkınma ile iki kardeş kentin ekonomik işbirlikleri amacıyla yapılan ziyarette dayanışma ve birliktelik vurgusu yapılırken, Organize Sanayi Bölgelerinin geleceği, iki ilin sosyoekonomik faaliyetleri de görüşüldü. 
Ziyaretin son bölümüne Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de katılarak bölgesel kalkınma hakkında istişarelerde bulundu.
 ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ve Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) işbirliğinde ‘Göller Yöresi Spor Turizmi Çalıştayı’ programında da belirtildiği üzere iki kardeş kentin birlikte hareket etmesi gerekir. Futbol turizmi gibi ortaklaşa gerçekleştirilecek bir faaliyet buna vesile olmaya devam edecektir. Bu çalıştayın dışında Göller Bölgesi Kalkınma İdaresiyle bölgesel adımlar atmaya devam edeceğiz. Birlikte hareket edeceğiz ve birlikten kuvvet doğacak” dedi.
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik de ziyarette çok sıcak karşılanmalarından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başkan Yusuf Keyik: “Ben de Sayın Tutar’ın söylediklerine katıldığımı ifade etmek istiyorum. Öncelikle bugünkü misafirperverlikten dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Ben Ticaret ve Sanayi Odası’na 2005 yılında başkan oldum, o dönemde Sayın Hasan Hüseyin Kaçıkoç başkanımla birlikte çalıştık. Mutlaka bizden önceki yönetimler de temel atmışlardır fakat biz de o dönemlerde, aynı görüş birliğiyle hareket edip, işleri biraz daha sağlam tutarak, Dostluk Yolu için o dönemki yöneticiler ve Valilerimizle birlikte bir toplantı yaptık. Mevcut yolun iyileştirilmesi yönünde çalışmalarda bulunduk. Bunun yanı sıra Havaalanının faaliyete geçmesi, havaalanından uçak seferlerinin başlatılmasında da ciddi çalışmalar yaptık” diye konuştu.
Başkan Yusuf Keyik konuşmasının devamında Isparta ve Burdur’un iki kardeş şehir olduğunu vurgulayarak “Ben bu iki şehri ayırt etmiyorum. Aynı coğrafyanın kaderini paylaşan iki kentiz. Sıkıntılarımız aynı, dertlerimiz aynı ve mutluluklarımız da aynı. Bundan dolayı ayrı- gayrımız yoktur. 2005’li yıllardan itibaren de biz yöneticiler olarak Allah’a çok şükür bu kardeşliği sıkı tutup ciddi anlamda birlik ve beraberlik sağladık, sıkıntı yaşanmadı. Zaman zaman Isparta- Burdur polemikleri- siyasi söylemler olsa da biz ilişkilerimizi eksi yöne dönüştürmedik. Çünkü birliktelik olmadığı sürece her iki ilimizin de zarar göreceğinin farkındayız. Bizler bu anlayışla bugünlere kadar geldik” dedi.
İKİ ELİN SESİ VAR
Ekonomik kalkınmaya, istihdam ve işsizlik oranlarına değinerek konuşmasını sürdüren Başkan Yusuf Keyik: “İlimizde iki adet Organize Sanayi Bölgemiz var. İkinci Organize Sanayi Bölgemizin %85- %90 ölçüde tamamladık. Arıtma tesislerinde de birlikte çalışmalara imza attık. Bu projenin %70’i tamamlandı ve olumlu seyrediyor. Arıtma tesisini de birlikte tamamlayacağımız bir proje olarak görüyoruz. Bunların haricinde birkaç ay öncesinde göllerimizle ilgili sorunlarda daha hızlı hareket ederek sivil inisiyatif anlamında çalışma yaptık. Bu çalışmalarımız devam edecek. Bunlardan dolayı biz Burdur Ticaret ve Sanayi Odası olarak mutluyuz, gayretliyiz. Çünkü bir elin nesi var iki elin sesi var mantığıyla iki ilin güçlerini birleştirdiğimizde iyi şeyler ortaya çıkacaktır. Bugünlerde ilimizde BAKA desteğiyle İŞGEM projesine başladık. 20 adet işyeri açılacak. Bu işyerlerine Isparta’dan girişimcilerimiz de gelip incelemelerde bulunabilir. Amacımız küçük imalatçı firmalarımızın imalatlarını hazırlayıp sonrasında da sanayici olmalarını sağlamaktır. Bunların dışında yine Kalkınma Ajansımızın desteğiyle 2. OSB için iki tane tekstil fabrikası kurmayı planlıyoruz. Zaten tahsis edilecek 2 arazimiz kalmıştı. Diğer arazileri verdik, o iki arazimizi de böyle çalışmalar için hazır bulunduruyorduk.  Buradaki amacımız ise ilimizdeki 7 bin dolayında olan işsiz kişilerden 2 bin tanesi iş beğenmezse (iş beğenmeyenlerle alakalı yapılabilecek bir şeyimiz yok) kalan 3 ila 5 bin insanımızın işe ihtiyacı var, onların bu ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz.  Bu kişiler için istihdam ağırlıklı 2 fabrika yapıp, kapalı alanlarını da tamamlayıp, altyapı bağlantılarını yapıp, sanayici kişilere gelip makinelerini kurmalarını ve işçilerini çalıştırmaları mantığıyla yola çıktık. İnşallah o projemizi de devreye alırsak İlimiz ve Isparta’daki işsiz insanların istihdamını sağlamış olacağız. Burada bir parantez açmak istiyorum, insanlarımız da iş beğenmezlik durumu var. Onlara iş gösterdiğimizde ise gösterdiğimiz o işi beğenmiyorlar. Organize Sanayi Bölgemizde 4 fabrikamız faaliyettedir. Sayın Emin Gülmez Bey de büyük bir fabrika yapıyor, 400 dolayında istihdam sağlayacak. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde tüm fabrikalar tamamlandığı zaman üç bin dolayında istihdam oluşturulacak ki bu da hem ilimizden hem de kardeş kentimiz Isparta’dan tedarik edilecek” şeklinde konuştu.
 
Ziyarette her iki ilin Ticaret ve Sanayi Odaları Yönetim Kurulları da hazır bulundular. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Osman Şahlan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Kabalak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Küçükyaman, Mustafa Peray, İbrahim Tekeli, İbrahim Güler, Kadir Özkan, Musa Çağrı Can, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ömer Çeliker, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Yardım ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Ali Daldal, Hakan Yoran, İzzet Geçer, Orhan Çiçek ve Murat Gür de ziyarette yer aldılar.
 
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