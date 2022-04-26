Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte yetim ailelerle iftar programında bir araya geldi. Ramazan Ayının sonuna yaklaşıldığını belirten Başkan Başdeğirmen, “Kadir Gecemizden sonra da pazartesi günü 30 gün tutmuş olduğumuz oruçların ödülü olarak bayramı hep birlikte yaşayacağız” dedi.Isparta Belediyesi ve İyilikte Yarışanlar Derneği işbirliğinde iftar programı düzenlendi. İftara aralarında yetimlerin de bulunduğu yaklaşık 10 ülkeden 80 vatandaş katıldı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte iftar programına katılarak, yetim ailelerle bir araya geldi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ramazan Ayının sonuna yaklaşıldığını belirterek, Ramazan Ayının çok güzel geçtiğini söyledi. Çarşamba gecesi Kadir Gecesinin idrak edileceğini kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Kadir Gecemizden sonra da pazartesi günü 30 gün tutmuş olduğumuz oruçların ödülü olarak bayramı hep birlikte yaşayacağız. Bugün bizlere eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yüce Rabbim bizlere sizlerle beraber olmayı, beraber günler yaşamayı nasip eylesin” dedi.Başdeğirmen çifti, iftar sonrası konuklarla ilgilendi, çocuklarla kukla gösterisi izledi. Çocuklar ve gençler de iftar sonrası gönüllerince eğlendi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in eşi Şadiye Başdeğirmen, iftar programına katılımın kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti. Başdeğirmen, “Tüm ümmetin sofrada olduğu güzel bir iftar oldu. Rabbim kabul etsin. Katılımlarından çok mutluyum, inşallah gönüllerine dokunmuşuzdur” şeklinde konuştu.İyilikte Yarışanlar Derneği yetkililerinden Nurettin Sayır, iftar programına yaklaşık 10 ülkeden özellikle yetim ailelerin olduğu 80 vatandaşın katıldığını söyledi. Sayır, “Çok güzel bir programdı. Belediye Başkanımız da buradaydı kendisine şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.İftara katılanlar da programdan dolayı çok mutlu olduklarını ve kendileri için güzel bir akşam geçtiğini söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.