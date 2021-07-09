Isparta AFAD Müdürlüğüne gelen ihbarda Aksu Karağı köyünde oturan Ramazan Kayacan adlı vatandaşımızın kaybolduğu bilgisi gelmiştir.Ekiplerimiz hemen olay yerine intikal etmişler ve arama, kurtarma çalışmalarına başlamıştır.Isparta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Koordinasyonunda; Aksu Jandarma ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin katılımıyla düzenlenen arama kurtarma çalışmalarında kayıp şahsa sağ salim ulaşılmıştır.Isparta AFAD ailesi olarak şahsa ve ailesine geçmiş olsun der Afetsiz günler dileriz.ISPARTA AFAD