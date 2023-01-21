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ISPARTA DEFTERDARLIĞINDAN ÖNEMLİ DUYURU

ISPARTA DEFTERDARLIĞINDAN ÖNEMLİ DUYURU
ISPARTA
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BASIN AÇIKLAMASI
ISPARTA DEFTERDARLIĞINDAN DUYURULMUŞTUR.
1- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV)
Bilindiği gibi Türk Vergi Sisteminde üç kaynaktan vergi alınmaktadır.
1- Gelir üzerinden
2- Harcamalar üzerinden
3- Servetler üzerinden.
Servet üzerinden alınan vergilerin en önemlilerinden biri de Motorlu Taşıtlar Vergisidir(MTV).
197 Sayılı MTV Kanununun 1.maddesinde; “Karayolları trafik kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları MTV’ye tabidir.” hükmü yer almaktadır.
Verginin mükellefi trafik sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir.
Verginin miktarı ilgili yasanın 10.maddesine göre önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında (YDO) artırılarak uygulanır. Ancak Cumhurbaşkanı YDO’yu %50 fazlasını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.
MTV her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ve tebliğ ettirilmiş sayılır. Mükellefiyetin başlangıcı ise tescil yılın birinci 6 aylık dönemi içerisinde yapılmış ise yılbaşından itibaren, ikinci 6 aylık dönem içerisinde yapılmış ise tescil tarihi itibariyle gerçekleşir.
MTV’ler iki taksit halinde; vergi dairelerine, interaktif vergi dairelerine, banka ve özel finans kurumlarına ödenebildiği gibi bizzat gelinerek vergi dairelerine kredi kartı ile (POS cihazı) ödeme de yapılabilmektedir.
MTV’ler birinci taksitleri her yılın Ocak ayı sonuna kadar, ikinci taksitleri ise Temmuz ayı sonuna kadar ödenebilmektedir. Süresinde ödenmeyen MTV’lere aylık %2,5 oranında gecikme faizi uygulandığı gibi bu araçların MTV’leri ödenmeden devri veya araç muayenesi yapılamamaktadır.
Isparta genelinde yaklaşık 180.000 MTV mükellefi bulunmakta olup, 2022 yılında yaklaşık 101 milyon TL civarında MTV tahsil edilmiştir.
2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 39 milyar TL civarında MTV tahsil edileceği öngörülmektedir. Konsolide Bütçe gelirleri dikkate alındığında tahsili öngörülen miktar oldukça önem arz etmektedir.
2022 yılı için YDO %122,93 olarak belirlenmiş ancak belirtildiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımız yetkisini kullanarak MTV de bu oranı %61,5 olarak ilan etmiştir. Dolayısıyla 2023 yılında uygulanacak olan MTV leri bir önceki yılın %61,5 artırımı olarak uygulanacaktır.
Yeniden belirlenen MTV lere göre en düşük vergi 219,00 TL iken en yüksek vergi de 101.152,00 TL olarak belirlenmiştir.
MTV mükelleflerimizin cezalı duruma düşmemeleri için tahakkuk eden birinci taksitlerini son ödeme günü olan 31 Ocak 2023 Salı gününe kadar belirtilen yerlere ödemeleri beklenmektedir.
İsteyen mükellefler her iki taksiti de defaten ödeyebileceklerdir.

2- SATILDIĞI HALDE TESCİL EDİLMEYEN MOTORLU TAŞITLARIN VERGİSEL DURUMLARI
197 sayılı MTV Kanununa göre mükellefiyet motorlu kara taşıtlarının trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescili ile başlamaktadır.
Kayıt ve Tescil işlemleri yapılan düzenleme ile noterler marifetiyle yapılmaktadır. Noterler tarafından adına motorlu kara taşıtı kayıt ve tescil edilen özel ve tüzel kişilerin bilgileri ilgili vergi dairelerine iletilerek mükellefiyet başlamaktadır.
Kurumlarımıza iletilen bazı olaylardan motorlu araç sahipleri kendi aralarında düzenledikleri çeşitli evraklarla veya noter senetleri ile araç alım satımında bulundukları bu nedenle de sanki MTV mükellefiyetlerinin alıcı tarafına geçtiğini zannederek uzunca bir süre MTV’ler her iki tarafça ödenmemekte ta ki aracın bir başkasına devri veya araç muayenesinde MTV’lerin ödenmediği açığa çıkana kadar.​
Mükellefler tarafından şu husus bilinmelidir ki MTV mükellefiyeti motorlu taşıtların noterler tarafından kayıt ve tescili ile başlamakta veya bir başkasına geçmektedir.
Karşılaşılan diğer bir husus ise motorlu araçların hurdaya ayrılması, kaybolması veya devredilen kişiye ulaşılamaması nedeniyle hala MTV’lerin veya Trafik Para Cezalarının (TPC) aracın adına kayıtlı olduğu kişi adına tahakkuk verilmesi ve takibat yapılmasıdır. Bu gibi durumlarda gerek hurdaya ayırma işlemlerinin gerekse de kayıp ve çalıntı işlemlerinin usulüne uygun şekilde yerine getirilerek mükellefiyetin terkin edilmesi gerekmektedir.
Mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için zaman zaman E-devlet şifreleri ile interaktif vergi dairelerinden kendileri ile ilgili vergi borcu olup olmadığının kontrol etmeleri gerekmektedir.

3- İKİNCİ EL MOTORLU ARAÇ ALIM SATIM İŞLERİ
Türk vergi sisteminde gelir getirici her türlü faaliyet vergilendirilmiştir.
Vergi mevzuatına göre istisna veya muafiyetler dışındaki faaliyetleri yapan gerçek veya tüzel kişiler yetkili vergi dairelerine başvurarak mükellefiyet tesis ettirmeleri ve mükellefiyetle ilgili yasal yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekmektedir.
Vergi mevzuatımızda ikinci el araç alım satım işi ile uğraşmak ticari faaliyet kapsamında değerlendirilmiştir.
13.02.2018 tarihinde yürürlüğe giren; “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” bu faaliyette bulunma usul ve esaslarını belirlemiştir. Yönetmeliğe göre bu faaliyette bulunabilmek için “Yetki Belgesi” alınması gerekmektedir.
Kurumumuza çeşitli şekillerde intikal eden bazı bilgilerden; bu faaliyetlerin kayıt dışı, belgesiz kişiler tarafından yapıldığı, bu faaliyetlerin vergi dışı bırakıldığı tespit edilmiştir. Kamuoyunda bu tür faaliyetlerin 3 ten fazla yapılması durumunda vergilendirileceği gibi yanlış bir algı oluşmakta, bu durumdan kaçınmak için de bu kişiler araç tescillerini eş, dost, akraba gibi yakın çevresine yaparak riski dağıttığını düşünmektedirler.
Mali idare çeşitli risk analiz yöntemleri ile veya noter ve banka kayıtları ile bu tür faaliyette bulunanları kolayca tespit edebilmekte ve daha sonra cezalı tarhiyatlar yapılmaktadır.
Diğer bir hususta bu tür faaliyetlerin kayıt dışı olarak “Vekaletname” ile aracın bir başkası adına bir başkasına devir ve tescil ettirilmesidir. Vekaletname ile motorlu araç alım satımına aracılık edenlerin bilgisi noterlerden istenilmiş olup, tespit edilen bu kişiler hakkında da vergisel işlemler yapılacaktır.
Unutulmamalıdır ki kayıt dışı ile mücadele başta kayıtlı mükelleflerin hakkını korumak adına kutsal bir görev olup haksız rekabetin önlenmesi açısından da oldukça önemli bir husustur. Tüm mükellef ve vatandaşlarımızın kayıt dışı ekonomik faaliyetler ile mücadele konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri beklenmektedir. Ayrıca bu tür faaliyetlerin kayıt altına alınarak yürütülmesi durumunda vergisel istisna ve muafiyetlerden yararlanarak çok daha az vergi vereceklerdir. 20.01.2023
​​​​​​​​ Osman KOÇAŞ
​​​​​​​​Isparta Defterdarı
 
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