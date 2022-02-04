BASIN AÇIKLAMASI

İlimiz genelinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek aksaklıkların süratle giderilmesi için Valiliğimizce Kriz Merkezi oluşturulmuş olup; Belediye Başkanlığı, İl Özel İdaresi, Karayolları ekipleri ve ilgili diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca ana arterler ve köy yollarında ulaşımın aksamaması için ilk andan itibaren sahada gerekli çalışmalara başlanılmıştır.

Karayolları ağında kapalı yol bulunmamakta olup, ilçe bağlantı yollarının tamamı açık, köy yollarının da çoğunluğu açılmıştır. Kapalı olan köy yollarının açılması için çalışmalar devam etmektedir. Yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili olarak arızaların giderilerek enerji akışının sağlanması için ekiplerce sahada gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



ISPARTA VALİLİĞİ

