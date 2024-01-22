EĞİTİME DESTEK PLATFORMU OCAK AYI İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Eğitime Destek Platformu, Ocak ayı toplantısını Hayrat Vakfı'nın ev sahipliğinde düzenledi. Toplantıya, Eğitime Destek Platformu Isparta Başkanı Mustafa Başar'ın yanı sıra, EDP Marmara Bölge Sorumlu Yardımcısı Hasan AYDIN, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan BAYDUR ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının başkanları katıldı.Başkan Mustafa Başar, toplantıyla ilgili yaptığı kısa açıklamada, "Eğitime Destek Platformu olarak Ocak ayı toplantımızı Hayrat Vakfı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Sayın Hasan AYDIN'ın katkılarıyla ve İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Erhan BAYDUR'un da iştirakiyle verimli bir toplantı oldu. Hayrat Vakfı'nın Isparta ve geneldeki çalışmalarından istifade ettik, özellikle çok kıymetli sunumları ve faaliyetleriyle bizlere önemli bilgiler sundular" dedi.Toplantıda, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği'nin faaliyetleri üzerine yapılan istişarelerde, şehitlerin anısının yaşatılması ve desteklenmesi üzerine konuşmalar gerçekleştirildi. Başkan Mustafa Başar, şunları belirtti: "Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği'nin yaptığı faaliyetleri değerlendirerek, okullarımızda düzenlenecek programlar hakkında istişarelerde bulunduk. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ettik."Eğitime Destek Platformu olarak gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek projelerin paylaşımı ve istişarelerin yapıldığı toplantı, katılımcıların katkılarıyla hayırlı ve verimli bir şekilde sona erdi.