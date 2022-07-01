Yıllar önce yaşadığı sağlık sorunlarının ardından 2 bacağını kaybeden Abdurrahman Çetintürk’ün evi kendi kullanımı ve fiziki şartlarının yaşam koşullarına çok uygun olmaması nedeniyle Isparta Belediyesi tarafından yenilendi. Ailesiyle birlikte ikamet eden Abdurrahman Çetintürk, yeni evinde kendisini ziyaret eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ederken, duygu dolu anlar yaşandı.Davraz Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan Abdurrahman Çetintürk, yıllar önce askerlik görevini tamamlamasının ardından yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 2 bacağını kaybetti. Abdurrahman Çetintürk’ün ikamet ettiği ev yaşam koşullarına çok uygun değildi. Çetintürk’ün yaşadığı evle ilgili bilgi sahibi olan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, evin tadilattan geçirilmesi ve engelli Abdurrahman Çetintürk’ün rahat bir yaşam sürebilmesine uygun hale getirilmesi talimatını verdi.Yapılan çalışmada yaşam koşullarına uygun olmayan ev baştan aşağı yenilendi, tuvaleti Abdurrahman Çetintürk’ün kullanabileceği hale getirildi. Evin eşyaları da yenilendi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tadilat çalışmaları tamamlanan evde Çetintürk ailesini ziyaret ederek, Abdurrahman Çetintürk ve ailesine huzur ve sağlıkla oturmaları dileklerini iletti.Abdurrahman Çetintürk’ün babası Mehmet Çetintürk, tadilattan geçirilen evi Başkan Başdeğirmen’e gezdirirken, eski haliyle ilgili bilgiler verdi. Çetintürk, “2 odamız vardı, üstü akıyordu. Yaptırmaya bir türlü imkanlar elvermedi. Allah sizden razı olsun” dedi.Başkan Başdeğirmen, evin çok güzel bir hale getirildiğini belirterek, “Ne güzel dolaplarınız, kapılarınız ve çatınız yapılmış. Devletimiz her zaman sizin yanınızda. Allah devletimize zeval vermesin. Her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hizmet etmek için yanınızdayız. Önemli olan sizlerin mutlu olması, yaşantınızı güzel geçirmeniz. Devletimizin amacı bu. Evi çok beğendim, çok güzel olmuş. Buzdolabı, mobilya, halılar yenilenmiş. Mobilya ve halıları, mobilyacı ve halıcı esnafımız hediye gönderdiler. Kendilerinden Allah razı olsun. Duş ve lavabolar da Abdurrahman kardeşimizin kullanabileceği şekilde ayarlandı. Abdurrahman kardeşimiz mutlu olsun” şeklinde konuştu.Abdurrahman Çetintürk, Başkan Başdeğirmen’e teşekkürlerini iletirken, “Evimiz güzel oldu. Allah razı olsun, elinize sağlık” diye konuştu. Çetintürk, Başkan Başdeğirmen’e çiçek hediye etti. Çiçek için teşekkür eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Yüzünü gülerek görünce mutlu oldum. Yüce Rabbim huzurla, güzelce ailenle birlikte burada oturmayı nasip etsin” ifadelerinde bulundu.Anne Fatma Çetintürk de Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Çetintürk, “Allah sizlerden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sizleri takip ediyoruz, çok güzel hizmetler veriyorsunuz. Allah devletimize zeval vermesin” derken, duygulu anlar yaşadı.Başkan Başdeğirmen, Abdurrahman Çetintürk’ün televizyon isteğini de geri çevirmedi.