Isparta Belediyesi, Çünür Kavşağı ile Mehmet Tönge Mahallesi arasındaki gidiş-geliş 3 kilometrelik yol güzergahında asfaltlama çalışması başlattı.Isparta Belediyesi, asfalt sezonu çalışmalarına şehrin farklı noktalarında devam ediyor. Bugüne kadar birçok mahalle, cadde ve sokakta asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştiren Isparta Belediyesi, son olarak Çünür Kavşağı ile Mehmet Tönge Mahallesi arasındaki 222 Caddede gidiş-geliş toplam 3 kilometrelik yolda çalışma başlattı.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğünce başlatılan çalışmalar kapsamında ilk olarak caddedeki yorgun asfalt freze ile kaldırılırken, yol asfaltlama için hazır hale getiriliyor. Diğer taraftan da asfalt öncesi caddedeki altyapılar kontrol ediliyor. Kontrolleri tamamlanan bölgelerde ise asfaltlama çalışması yapılıyor.