27.06.2022 günü Isparta merkezde yapılan uyuşturucu operasyonunda toplam 6 (altı) kişi, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ve sentetik ile yakalanmıştır.Uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklanmıştır.2022 yılı başından 28.06.2022 gününe kadar ISPARTA genelinde;Uyuşturucu madde içeren, kullanımını kolaylaştıran ve TORBACI tabir edilen sokak satıcılarına yönelik (322) operasyon gerçekleştirilmiş ve (558) şüpheliye adli idari işlem yapılmıştır.Dönem içerisinde UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KAPSAMINDA (48)’i torbacı olmak üzere toplam (121) şüpheli TUTUKLANMIŞTIR.Değerli hemşehrilerimizinhattına venumaralıveiletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.