Bakan Koca'dan son dakika koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 81 ilin il sağlık müdürü ile telekonferans üzerinden bir toplantı yaptıklarını açıkladı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twittern hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda,fadelerini kullandı.Bakan Koca'nın paylaşımında toplantıya ilişkin görüntülere de yer verildi.Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle, 26 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de 16 kişinin daha hayatını kaybettiğini, bin 196 kişiye de tanı konduğunu açıklandı. Böylece Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı toplamda 75 kişiye yükselirken, vaka sayısı ise 3 bin 629'a yükselmiş oldu.