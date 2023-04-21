Ramazan Bayramı'nda Bölgemizde Beklenen Hava Durumu

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Ramazan Bayramı boyunca bölgemizde beklenen hava durumunu açıkladı. Yağışların hafif zaman zaman kuvvetli yağışlara neden olacağı tahmin edilirken, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.



1. günü (21 Nisan 2023 Cuma) Muğla çevreleri ve sahil kesimleri parçalı bulutlu, iç kesimlerde yerel olmak üzere mevzi sağanak yağışlı geçmesi tahmin ediliyor.



Bayramın 2. günü (22 Nisan 2023 Cumartesi) Muğla çevreleri ve sahil kesimleri parçalı bulutlu, iç kesimlerde yerel olmak üzere mevzi sağanak yağışlı geçmesi beklenirken,



Bayramın 3. günü (23 Nisan 2023 Pazar) Muğla çevreleri parçalı bulutlu, Antalya, İsparta ve Burdur çevrelerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi tahmin ediliyor.

Bölge merkez illeri için tahmin edilen sıcaklıklara göre, Antalya'da en düşük/ en yüksek hava sıcaklıkları Perşembe 14/21, Cuma 14/23, Cumartesi 14/21; Muğla'da Perşembe 5/19, Cuma 6/21, Cumartesi 7/21; İsparta'da Perşembe 7/16, Cuma 6/17, Cumartesi 8/18; Burdur'da Perşembe 6/17, Cuma 7/18, Cumartesi 9/1 aralığında olması bekleniyor.