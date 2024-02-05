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Türkiye'nin İlk Halı Kurutma Odası Isparta'ya Kazandırıldı

Türkiye'nin İlk Halı Kurutma Odası Isparta'ya Kazandırıldı
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Türkiye'nin İlk Halı Kurutma Odası Isparta'ya Kazandırıldı
 Isparta'nın halı yıkama sektöründeki lideri İpek Halı Yıkama, yaptığı yenilikçi yatırımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Son olarak Türkiye'nin ilk halı kurutma odasını Isparta'ya kazandıran firma, müşterilerine hızlı ve kaliteli hizmet sunma hedefini taşıyor.
İpek Halı Yıkama, sektördeki gücüne güç katmaya devam ediyor ve Türkiye genelinde bir ilki gerçekleştirerek halı kurutma odasını hayata geçirdi. İşletme sahibi Mehmet Kabaoğlu, yaptığı açıklamada, "İpek Halı Yıkama olarak sektörümüze bir yatırım daha gerçekleştirdik. Kullandığımız kurutma odasını güncelledik ve Türkiye'de tek olan bir halı kurutma odasını hizmete sunduk." dedi.
Akdeniz Bölgesi'nin ve Isparta'nın en büyük halı yıkama tesisi olan İpek Halı Yıkama, kaliteli hizmet anlayışını sürdürmek adına yatırımlarına devam ediyor. Yenilenen halı kurutma odası, yıkanan halıları sadece 2 saat içinde kurutma imkanı sunuyor.
İpek Halı Yıkama İşletme Sahibi Kabaoğlu, konuyla ilgili olarak, "Kış aylarında halılarımızı kurutma işlemlerini bu özel odamızda gerçekleştiriyoruz. Önceki kurutma odamızın süresi yaklaşık 16 saat sürüyordu. Ancak yeni kurutma odamız sayesinde bu süreyi 2 saate kadar düşürdük. Müşterilerimize aldığımız halıyı 2 gün içinde temizlenmiş ve kurumuş bir şekilde teslim ediyoruz. Hızlı ve kaliteli hizmetimizden yararlanmak isteyen tüm müşterilerimizi İpek Halı Yıkama'ya bekliyoruz." şeklinde konuştu.
İpek Halı Yıkama, sektördeki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek müşterilerine daha etkili ve konforlu hizmetler sunmayı amaçlıyor. Türkiye'nin ilk halı kurutma odasıyla sektöre öncülük eden firma, bu adımıyla müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.
 


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