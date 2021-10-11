HIZIRBEY KOLEJİ OLARAK HER YERDEYİZ!!!

Bugün (10.10.2021 Pazar) saat 19.00’da Isparta Atatürk Stadyumubçnda oynanan Ispartaspor - Pendikspor maçında idarecilerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizle birlikte türbinlerde yerimizi alarak takımımızı destekledik…Bu etkinliğimizde yine bir ilki gerçekleştirdik. Böylece öğrencilerimize şehrinizin takımını ve Isparta sevgisini pekiştirmek istedik. Öğrencilerimizin mutluluğu bizi de mutlu etti. Ancak; bir de mağlup olmasak daha iyi olacaktı. Sporda yenmenin de yenilmemin de olduğunu öğrencilerimize anlattık ve rakibimizi maç sonunda hep birlikte alkışladık…Böyle güzel ve anlamlı bir etkinlikte ev sahipliği yapan Ispartaspor başkanı Sayın Atakan YAZKAN ve asbaşkan Sayın Mustafa MARULCU ile antrenörümüz hocam Sayın Tarık SÖYLEYİCİ’ye şahsım ve tüm okulumuz adına teşekkür ederim.Ispartadporumuza 1. Lig yolunda başarılar diliyoruz…