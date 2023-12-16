Başkan Başdeğirmen: Bağımlılık Zamanımızın En Zor Hastalığı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ziyaret ederek, Isparta Şube Başkanı Fatih Meydan ve merkez çalışanlarıyla bir araya geldi. YEDAM’ın bağımlılıkla mücadeledeki çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Başdeğirmen, merkezde yapılan el emeği eserleri inceledi ve personelle karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.YEDAM'ın faaliyetleri hakkında bilgi veren Sosyal Hizmet Uzmanı, merkezdeki aktivitelerin bağımlılıkla mücadelede etkili bir rol oynadığını vurguladı. Boş zamanlarda gerçekleştirilen el sanatları, spor, sağlık ve yaşam ile ebru atölyelerinin, danışanlara aktif bir şekilde hizmet verdiğini belirtti. Ayrıca, merkezin bağımlılık sürecinde kaybolan sosyal becerilerin yeniden kazandırılmasına odaklandığını açıkladı.Yeşilay Isparta Şube Başkanı Fatih Meydan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in desteğiyle 4 yıldır Yeşilay Danışmanlık Merkezi olarak hizmet verdiklerini söyledi. Meydan, Başkan Başdeğirmen’e teşekkür ederek, ailelere ve gençlere yönelik psiko-sosyal destek sağlamak amacıyla merkezin ücretsiz olarak hizmet verdiğini belirtti.Başkan Başdeğirmen, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin bağımlılıkla mücadelede önemli bir rol oynadığını ve bu konudaki çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade etti. Bağımlılığın günümüzün en zorlu hastalıklarından biri olduğunu belirten Başkan Başdeğirmen, merkezin ailelere, çocuklara ve gençlere dokunarak bu sorunlarla mücadele ettiğini ve bu çabaların takdire değer olduğunu dile getirdi.