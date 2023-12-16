Isparta’da Cinayet: Husumetli Kişi Tabanca ile Vurularak Öldürüldü

Isparta'nın Uluborlu ilçesine bağlı Kücükkabaca Köyü'nde, aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bir olaya dönüştü. Olayda, Ethem Yağcı isimli şahıs, husumetli olduğu Fikret Akar'a tabanca ile ateş ederek öldürdü.

Bugün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, Ethem Yağcı ve Fikret Akar arasında yaşanan tartışma kısa sürede şiddetlenerek olay yerine dönüştü. Tartışmanın sonunda Ethem Yağcı, Fikret Akar'ı baş bölgesinden vurarak hayatına son verdi.

Olayın hemen ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ancak Fikret Akar, aldığı ağır yaralar nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatırken, cinayetin arkasındaki sebepleri belirlemek için çalışmalara başladı.

Bu üzücü olayın toplumda yarattığı endişe ve gerginlikle birlikte, güvenlik birimleri tarafından detaylı bir soruşturma yürütülmektedir.